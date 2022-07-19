【住屋問題】「無蝸者」為重建下犧牲品　江玉歡：低租住房短缺問題更嚴重

▲ （立法會議員江玉歡fb圖片）

立法會議員江玉歡表示，居住在板間房、床位人士，以及露宿街頭的無家者為「無蝸者」，他們是重建下的犧牲品，希望協助政府改善這類市民的居住情況，不讓問題再愈滾愈大。

立法會議員江玉歡周日（17日）社交平台指，經常將居住問題重心放在細小但至少還屬獨立式的劏房，但這類獨立式劏房其實祇佔不適切住房的一部份，在香港的某些地區如深水埗及觀塘，住著不少床位及板間房人士，亦有露宿街頭的無家者。她指，獲社工告知，不少人因家庭、財務等問題導致失去居所，加上疫情製造不少「疫難民」，他們失去工作，亦沒有能力負擔劏房，並指近年經濟轉型未有照顧這類非技術性中年人士，大部分「無蝸者」尋找工作有困難，只可靠尋找散工和兼職維生。

她又指，過渡性房屋主要針對輪候上公屋人士，對非輪候人士的配額很少，而適合這類「無蝸者」的單身人士入住單位更少，並指過往有社福機構租用賓館給「無蝸者」短暫棲身，但在政府利用賓館作過渡性房屋後，令可提供予無蝸者的賓館數量大減，租金亦因此大幅提升。她又指，新的租管條例變相令劏房和其他不適切住房的租金上升，而市區或舊樓重建亦令這類低租住房的短缺問題更嚴重，並指政府只關注合資格上樓人士在重建時上公屋，沒有一併協助受影響的「無蝸者」解決住屋問題，導致一個舊樓或區重建製造更多的「無蝸者」，認為改善市區環境只改善具負擔能力的市民的環境，而「無蝸者」則是重建下的犧牲品。

她亦稱，住在不適切住房除了沒有居住的基本尊嚴，對他們的社交生活、家庭生活、精神及身體健康亦成影響。房屋一定是最關鍵的問題，部分無蝸者曾透露租金是他們生活支出的絕大部份，他們可以食得最簡單的，但租金高是不變的事實。現時房屋的問題是一個經多年累積下來的惡果，除了政府是首要責任人外，亦要靠社會齊心協力的合作，例如過往有良心的個別業主向社福機構以較低租金出租單位，協助無蝸者；亦有善心人士捐錢資助無蝸者支付部份租金。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐