【減肥keepfit】跑步是最高效最便宜減肥法 在家原地超慢跑輕鬆減肥4大法則

▲ 相片來源：PIXABAY

最近各種飯局漸漸增加，每周總有好幾晚出外晚宴，脂肪隨之增加，腰帶發出警號。

在一個飯局上，遇到很久不見的美女P，身形Fit爆。

她說︰「跑步是最高效、最便宜的減肥法，但太劇烈會傷膝，所以要懂得如何跑。」她知道我的膝蓋有舊患，分享了「超慢跑減肥法」的4個法則。

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一、每一步必須前腳掌先落地，然後腳跟才落地。切勿先以腳跟落地，這動作有如「煞車」，對膝蓋撞擊最大。

二、膝蓋必須稍微彎曲，避免太大震動。跑步時若伸直膝蓋，也會對膝蓋造成撞擊。

三、每一步有如「輕功」，落地無聲，並且輕鬆到不似在跑步。

四、小步伐、高頻率。大約每分鐘跑180步，即每秒鐘小跑3步，網絡上有很多計算拍子的工具可以下載。必須「輕鬆小跑」，而非奧運選手般奮不顧身追奪金牌，才能長跑長有。

「跑完之後，感覺不痠、不痛、不硬、不喘就做對了。每天按着拍子跑1小時，輕輕鬆鬆，完全不累呢。」她笑說，最好的運動地點，就是家裏電視機前。一邊原地超慢跑，一邊看電影，看完一套電影，已經慢跑完1個多小時，效果立竿見影。常常出外吃飯的她，還分享了減少體重的飲食法，下回再談。

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原文刊於《晴報》，原題為超慢跑減肥4法則