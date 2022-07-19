【鄰居滋擾】怪鄰居家門前貼「殺人者死」符咒　公屋戶主投訴無門：房署叫我搬走

▲ 奇妙電視資訊節目《一線搜查》採訪了一個公屋住戶，數年間一直被鄰居滋擾。

遇上奇怪鄰居，生活可能自此不得安寧。日前奇妙電視資訊節目《一線搜查》採訪了一個公屋住戶。數年間一直被一名男性鄰居滋擾，不只跟蹤戶主的女兒出入，更會在他們家門前貼上寫有「殺人者死」的符咒，施法舞劍。戶主不堪滋擾，曾向保安及房署投訴事件，惟得到回覆是建議他們可以搬走，令戶主不滿。

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據奇妙電視節目《一線搜查》報道，有公屋住戶報料稱，持續幾年受到一名男性鄰居滋擾。從住戶提供片段可見，該名男鄰居赤祼上半身，頸上帶有多條宗教飾物，在住戶的家門前貼上寫有「殺人者死」的符咒，並做出疑似作法手勢，諸如推手、踏地，口中念念有詞，完成作法後再慢慢離去。

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戶主韓先生的女兒表示，2017年該名男鄰居曾在樓下公園向她搭訕，問她是否在某中學就讀，又問她是否有一位妹妹，甚至能講出她住在哪一層樓。韓先生的女兒直言很害怕，並指對方至今仍有作出滋擾行為，而原因不明：

他說我們家中有他要找的人，又說他的博士朋友在我家中。他曾試過報警，跟警察說我們家中有生化武器，可能有肢解人體。

大概半年前，滋擾行為再升級。戶主妻子韓太曾被該鄰居以長劍攻擊：

半年前，他拿著一把長劍、一把金錢劍，他拿著長劍透過門縫，伸入我家中刺我。

韓先生當時即拿出雨傘自衛，保護家人。韓先生指，該鄰居的行徑對他們日常生活造成很大影響。孩子出入時，鄰居有時會躲在樓梯轉角或垃圾房中。而有時半夜，鄰居又會騷擾韓生一家人，令他們睡不安寧。

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韓生曾向保安、房屋署投訴，得到回覆是「叫我們搬走」。韓生表示，有幾十戶人都受該鄰居影響，應該是他搬走。韓生亦曾報警說明情況，惟鄰居被警員警告後，只會有幾天不做出滋擾行為，過一段時間又重來。

目前該鄰居已被拘捕，正接受治療，韓生一家暫獲短暫安寧。節目組訪問大律師陸偉雄，他表示有精神病不能作為抗辯理由，若證明疑犯正在服藥，仍要為犯罪行為負責。但如有證據顯示，疑犯犯案時確實受精神病困擾，在法律上就能形成抗辯理由，因行為不能自主出現精神紊亂，便不能構成犯罪意圖，即使不需面對法律檢控，但仍需接受精神治療。

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責任編輯：羅嘉欣