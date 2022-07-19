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【DSE2022】逾1.7萬名日校考生達入讀大學門檻　約1.33人爭1個八大聯招學額

社會 14:43 2022/07/19

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中學文憑試（DSE）明日放榜。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）明日（20日）放榜，考試及評核局今（19日）公布考生整體成績，逾4.7萬名考生之中，41.9%日校考生、即17,269人，考獲「33222」升讀大學最低門檻，競爭約1.3萬個八大聯招學額，平均1.33人爭1位，與去年平均約1.36人爭1位相若。

文憑試自2012年起舉行，今年已是第11屆考試。考評局公布，今年總應考人數為47,891人，按年減　2,085人，創歷屆新低。當中有42,328名學校考生，日校考生佔41,196人；其餘5,563人為自修生。最終整體17,590人考獲「33222」成績。

4個核心科目中，日校考生於中文及英文科達標率（即考獲3級成績比例）均有輕微下跌，中文科達標率為59.7％，比去年下跌0.1個百分點；英文科達標率為53.2％，比去年下跌1個百分點。另外，82.2%日校考生在數學科取得2級，比去年微升0.4個百分點；通識教育科達2級比率則為89.8%，比去年高0.4個百分點。

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記者：馮琪雅、黃悅晴

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