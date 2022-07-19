【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　餐廳公開CCTV力撐員工：絕非刻意

▲ 港男指男店員非禮其女友，餐廳公開閉路電視還員工清白。

香港地少人多，寸金呎土，不少餐廳地方較為擠逼。近日就有網民於社交網站力數天水圍餐廳員工性騷擾其女友，指侍應在經過其女友後方時，多次及刻意用其下體接觸到女友，怒指侍應「抽水」。不過，餐廳事後公開閉路電視片段，表示員工清白，並非刻意與女客人身體接觸，事件引起網民熱烈討論，大多數網民都認為事主小事化大。

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近日，有位男網民於Facebook群組「Tin Shui Wai 天水圍」發文，指自己與女朋友一起到天水圍一間刀削麵餐廳用餐，並坐在一張較細的圓枱，當時有位男侍應在送餐時經過其女友後方，並用其下體「頂到我女朋友」，指女友以為侍應無心，因此沒有作聲，並把桌子推前，但侍應再次「貼住我後面勁埋身」，其女友便大聲說「你痴得我太貼啦，喂你係米咪有心嫁？第三次啦巳經！」

男網民指侍應其後向女方道歉，不過很細聲，男網民認為該名侍應「明目張膽咁用下體撞人個背，我估佢係病態，見到著得短小小既女仔就忍唔住！」更拍下男侍應的樣貌，放在社交網站。男網民就認為男侍應「好死狗咁道歉，同埋向我道歉呢下，其實佢算係默認左，自己唔係唔小心囉，因為一個唔小心既人會解釋！」

我覺得呢條友係病態抽水既人 ，唔想有下一位女性咁比佢頂 ，同埋係到想同大家講。

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事後，店舖亦於社交網站公開三段閉路電視片段，公開情侶當時用餐情況，餐廳指「該名員工與事主的碰撞片段，要判斷刻意定唔小心就比較主觀嘅，交由大家自行判斷。」店舖認為員工並非刻意與女事主有身體接觸。

礙於員工的身形較為壯闊，即使佢盡量避開，亦難以避免，在此都為我地嘅唔小心道歉，但我哋認為該名員工絕對唔係刻意為之。

公開閉路電視片段後，風向即時轉，大批網民認為該道歉的是男女事主，因為「屈人非禮」，有網民指看不到男侍用下體非禮，「只睇到佢個肚腩」、「衰左個肚腩」，不少網民認為員工在忙碌工作，沒有為意，客人應體諒香港地少人多，小店擠逼。亦有網民認為是男事主不對，眼見女友被觸碰，「自己唔識同女朋友調位？」、「側邊咁多位唔識轉位？」、「未睇之前覺得條女幾慘，睇完之後覺得佢小事化大。」

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在熱烈討論後，該名職員在社交平台留言指得悉自己被放上社交平台，壓力很大，甚至不想上班，指自己當時自己一心專心工作，完全沒有非禮或性騷擾女事主的想法，自己亦擔心該對情侶會私下做出激烈的行為尋仇，「畢竟佢地人格謀殺都做得出。」

但確實我係唔醒，講野太細聲又驚青，成日都比身邊嘅人講生得咁大隻好心唔好咁細膽，講野大聲啲，而家我真係知道講野大聲啲同大膽啲嘅重要性，超級多謝老細咁撐我，真係感動到哭。

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責任編緝：蕭雅文