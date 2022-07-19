【J2 再出世】地下女團「乙女新夢」出道3年首開騷　獲過千粉絲燈海應援

▲ 「乙女新夢」的堅持終獲回報，早前在麥花臣開騷。

昨晚（7月18日）J2播出的《喂喂喂 你話你係邊個邊個》，介紹港產日系表演女團「乙女新夢」上集，今晚（7月19日）會播出下集。

「乙女新夢」2017年成立2019年出道，4位成員分別是Rinka、Rika、Maho及Ai，她們出過碟，維持營運是靠賣握手券同簽名會，賺到的分成都不夠買一個學生餐。

她們來自不同家庭背景及職業，但有着相同信念，想在舞台上發亮發光。那怕是成為地下偶像，都不想做一條周星馳口中的鹹魚。Maho話︰「偶像係要舞台加持。」

女團經理人講到日系idol同藝人的分別︰「藝人係well prepared從形象到歌唱都係，日系idol偶像，唔係100分，會同Fans一齊成長。平均idol壽命係5年，我哋過咗差不多3年。」

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成員為夢想堅持

4位成員每日放工買個外賣，就開始排舞練歌，疫情期間依然沒有停。女團在香港接受的人不多，Rika話試過第二天醒來，網上有7,000個留言，她說︰「印象好深都係嘲笑、人身攻擊，話你肥同唔靚。」

有人覺得她們不務正業又無自知之名，其實她們各有正當職業，堅持下去的是為了一份理想。

▲ 「乙女新夢」堅持只是一份理想，不是一般人所講「發明星夢」。

想成偶像的初心

今晚她們會各自道出想成為偶像的初心，本身是粵劇演員的Rika，在初中時期，因為身高失落公主的角色，她想在舞台用偶像身份，尋回那份自信。

教日文的Ai在節目中講到，一直很自卑︰「自細畀人蝦，小學到中學都係被欺凌最嚴重嗰個，由細到大都冇朋友。」女團都很包容，令她有回自信，與Fans互動中尋回存在感。

Maho一直覺得與家人的關係疏離，在入團後先知事實並不是如此，她說︰「做咗3年先知（做idol），以為佢哋唔理我，原來唔係。爹哋仲超級支持，買幾份報紙儲，仲成日share我哋啲新聞。不過仲未有勇氣叫佢嚟睇我表演。」

至於教畫畫的Rinka做idol的理由，只是希望從朋友口中得到一點支持，她說︰「有位好朋友有次問『係咪一直都係做idol』， idol本人先最明白，做idol係賺唔到錢，我想同佢講，好辛苦好想走，只不過想聽到大家安慰同肯定。」

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願望成真

一加一並不等如二，付出與收成未必是正比，不過成日都有人話「練好功夫等運到」，早前「乙女新夢」終於有回報，在麥花臣開了騷，過千名Fans捧場，應援及燈海，令4位團員覺得付出沒有白費。

Ai說︰「疫情打亂原先安排，有諗過解散，就喺臨近解散經理人同我哋講，有主辦單位想搵我哋去麥花臣演出。唔係靠關係同人脈，係我哋努力有人睇到，主動邀請。喺知道嗰一刻，我哋4位團員都喊咗出嚟。」