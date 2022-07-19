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【DSE放榜】蔡若蓮以「一人一字」活動單字組成詞句　預祝考生放榜順利

社會 13:13 2022/07/19

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

蔡若蓮以「一人一字」活動單字組成詞句，預祝考生放榜順利。（蔡若蓮Facebook）

教育局局長蔡若蓮在社交平台發起以「一人一字」方式為 DSE 考生打氣，她感謝每一位參與「一人一字勉考生」網上運動的朋友，她指沒有預先約定由甚麼人寫甚麼字，每一個字都真正代表我們各自對考生的誠摯祝福和鼓勵。

蔡若蓮表示，雖然「一人一字」是百花齊放，但也展現出默契和團隊精神，她舉例每一位官員揀選的單字都很有意思，但組合出來的詞句亦別具意義，她以「一人一字」內的單字組成「同行過新路，靜運芳心正；堅毅信力恆，思強志安定——信∞」與考生共勉。

蔡若蓮指，考生是社會未來的主人翁，無論將來在社會上擔當甚麼崗位，只要大家團結一致，各自作出貢獻，一定可以發揮「一加一大於二」的協同效應，一起開創更美好的未來，預祝考生放榜順利，鵬程萬里。

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責任編輯：李榮忠

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