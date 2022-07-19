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【凍齡靚媽】兩代女神相遇被蘇皓兒吸引　張沅薇向Chloe學習護膚心得

娛樂 13:41 2022/07/19

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張沅薇於節目裡訪問蘇皓兒。

90年代兒童節目《閃電傳真機》女神張沅薇（Amy），息影逾20載後，年初宣布復出進軍KOL界，繼在個人頻道推出「Amy廚房」分享下廚心得，最近又聯同可宜、鄭啟泰主持網上平台健康資訊節目《醫師Talk》。

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日前節目邀請了「宅男女神」蘇皓兒（Chloe)大談健康心得，兩代女神張沅薇與蘇皓兒首度碰頭惺惺相惜，當中張沅薇更笑言被對方魅力吸引，令她目不轉睛。

張沅薇跟可宜等人擔任節目主持。

提到相隔逾20載再次主持節目，張沅薇表示心情緊張，拍攝前一晚更緊張到失眠。

她說：「每次有幕前工作，前一晚都會緊張到瞓唔着，跟住唔夠瞓就會生眼瘡，覺得自己要克服呢個問題，好彩今次兩位拍檔可宜同啟泰都係好有經驗嘅主持，可以提點我，始終對主持工作都有啲生疏。」

張沅薇復出幕前。

為了做好主持工作，張沅薇自言將勤補拙，事前做足準備功夫，她謂：「節目每次都有唔同主題，我會因應主題上網睇好多資料，了解一吓，可以令自己喺節目期間識得去發問，同參與嘉賓嘅討論。」

張沅薇直言，主持工作需要臨場發揮，所以對她來說甚具挑戰性。

可宜早前慶祝38歲生日。

對於首次跟「宅男女神」之稱的蘇皓兒見面，張沅薇自言被對方魅力吸引，她說：「佢嚟我哋節目分享美容貼士，雖然佢年紀輕輕，但已經好識得養生、護膚，我覺得自己要好好向佢學習，佢真係好健康，而且又charm，我對眼未停過咁望住佢，因為佢短頭髮又眼大大，係我鍾意嗰類型，想當年自己經理人唔畀剪短髮。」

此外，自言曾是《閃電傳真機》迷的可宜，首次跟張沅薇合作，大讚對方很親切、斯文。

另外，即將38歲生日，日前可宜為節目拍攝宣傳硬照，期間工作人員為可宜送上蛋糕祝賀，對此可宜表示高興：「今年係結婚後首個生日，相信老公會畀驚喜自己，因過往生日，老公都會花盡心思為我慶祝。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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