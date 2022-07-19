【禁錮男生】涉夥同他人禁錮大學男生　15歲少年判感化官喻「帶眼識人」

▲ 本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院判刑。（資料圖片）

8男1女涉於2020年在觀塘一酒店房間內非法禁錮1名大學男生，並曾出言恐嚇對方不合作的話會「見血」。當中1名15歲少年早前承認1項非法禁錮罪，今（19日）於區域法院被判處12個月感化令，暫委法官判刑時指，被告是在事主被帶到酒店後，再跟隨另一批人到酒店，參與程度低。被告案發時13歲，當時只是誤交損友，少不更事。暫委法官寄語被告，日後要帶眼識人，避免流連在不良份子出沒的地方。

15歲男被告早前承認1項非法禁錮罪。控罪指，被告、楊子穎、劉家豪、葉文軒、黃希朗、陳霖楓及另外3人，於2020年9月15日至16日間，在觀塘道326號工業家酒店一房間內，將X非法及損害性地禁錮，並在違反他的意願下將他羈留。

本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院判刑。辯方引述感化報告指，被告因在公園流連而誤交損友，干犯早前被判處感化令的爆竊案，以及在該案保釋期間干犯本案。

暫委法官引述辯方求情指，被告母親患有思覺失調，父親任職散工，沒有時間看管被告。在事件中，被告在遊戲機中心中被要求到觀塘工業家酒店房間，被告因不想得失朋友，而跟隨他們到涉案房間。

暫委法官引述辯方求情指，事主X沒有對被告作投訴，事實上被告看管X期間，亦只是和X玩啤牌等，並不打算傷害X。被告對事件並不知情，亦沒有收取報酬，只是「傻更更」犯案。

暫委法官判刑時指，本案非嚴重禁錮事件，X被禁錮期間除了被人扯着衣領要求合作，以及被人出言恐嚇不合作會「見血」外，未有受到傷害，其間看管X的人亦有為對方外出購買食物。

暫委法官續指，被告是在X被帶到酒店後，再跟隨另一批人到酒店，參與程度低。暫委法官指，被告案發時只有13歲，只是誤交損友，少不更事，在還押逾7個月後已受到教訓。

暫委法官指，被告現時已有正職，正處於成長階段，父親亦明白過往對被告疏於管教，遂判處被告12個月感化令。暫委法官隨後寄語被告，日後要帶眼識人，避免流連在不良份子出沒的地方，以及切記不要違反感化令。

本案另1名被告劉家豪擬於今天認罪非法禁錮等罪，控方於庭上表示律政司擬加控罪名，申請將案件押後。暫委法官遂將劉還押至9月13日再訊，其餘7名被告將於8月30日於區域法院提訊。

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記者：梁錦麟