【創業追夢】港產玩具品牌全球爆紅　業界猛人由興趣轉化事業

陪伴港人成長，成為不少人珍藏的香港品牌玩具，近年在全球爆紅，怎樣能把興趣轉化成事業？中學文憑試放榜在即，3位玩具界猛人將出席由香港貿發局主辦的第31屆教育及職業博覽，有興趣朝這方向發展，不妨聽聽他們分享如何展開夢想之翼。

王劍鋒︰IP玩具市場高速增長

近10年是IP玩具業的爆發期。threezero創辦人王劍鋒說︰「我們的產品已於全球銷售，即使疫情持續，公司仍在不斷擴充。2021年，規模是以往的一倍；今年公司的生意額亦比上一年增長達五至六成；疫情只是在產品運輸上帶來少少阻滯。」

▲ 王劍鋒指threezero除了原創玩具產品，他們也與全球的授權商合作。（受訪者提供）

threezero除了原創玩具產品，也與全球的授權商合作，更為廣受歡迎的動漫《變形金剛》、《權力遊戲》、《新世紀福音戰士》等製作各種潮流產品，成為玩具迷的收藏目標。

香港是七、八十年代全球玩具業的核心，商家雲集，享有口碑和信譽。近年，品牌玩具再度掀起潮流。王劍鋒說︰「在香港，我們可以輕易與各國的授權商接洽，他們對香港公司一向很有信心，每次玩具展後都收到很多不同地區的查詢。」

他指出，無論是玩具設計、生產、銷售方面，都需要大量對玩具有興趣的年輕人加入。「尤其是懂得3D繪圖、製作模具、擅於市場策劃的人才，更會被優先考慮。起薪點亦相當不錯，技術部的初級開發人員入行薪金已接近兩萬。我們公司會不斷於網上發掘人才，最近於網上看到泰國設計師發表的作品，於是主動邀請合作。又例如，我們公司的創作總監，也是看到他在網上發表的人物造型，很欣賞他的設計而羅致到我們公司的。」王劍鋒說。

內地是他們近年積極拓展的市場，他說︰「歐美、日本市場已經開始飽和，內地市場於近2至3年開始迅速發展，現正處於爆發期。」他們公司早前與騰訊合作，推出手遊《王者榮耀》人偶產品。「無論是將產品銷售到內地，或是發掘內地IP產品，都是公司未來的重點發展。」

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王信明︰設計要觸動人心

「當玩具設計師不一定要讀設計，手塚治虫就是讀醫出身，他將自己的專業融入作品中。只要懂得講故事，可以觸動人心更加重要。」以上是Kennyswork創作總監王信明，對想加入玩具業的年輕人的忠告。

紅遍內地東南亞、美加澳，遠至法國小島均有小店售賣的Molly，是王信明的心血結晶。2006年創作出Molly之後，發展路並非一帆風順。「很多人不看好Molly，認為很難成功。」結果遇上POP MART垂青，令Molly爆紅，在內地創下4秒售罄、年售百萬隻的神話。

▲ 王信明深信現世代科技發達，好的自家創作很易被人看到。（受訪者提供）

一臉天真但又帶點任性的Molly，有着不少王信明精心設計的細節。「側面看Molly的嘴嘟起，加粒痣更靚，一眼就認得她；翹起的頭髮，令即使從後面看也知道是Molly。」Molly看似表情欠奉，但又好像想法多多，每位玩家多少能從Molly身上看到自己的影子，因而產生共鳴，愛不釋手。

香港製作品牌玩具，優勢是成本低。「外國例如美國、日本，會因為電影、小說、卡通、故事，而出現一個角色，但香港市場很獨特，先有一個角色，實體化後，讓其他人賦予一個故事，省錢好多。」

▲ 玩家可從Molly身上看到自己的影子。（受訪者提供）

對於想入行的年輕人，王信明建議學多幾門技能傍身，以他為例，除了會畫畫，也會雕塑，又喜歡機械，令他可以將Molly由平面變立體，放在不同造形設計上會更真實更吸引。

現世代科技發達，自家創作很易被人看到。「放上社交媒體、元宇宙發表，不要急，打動到自己都enjoy，自然會有人賞識。」

陳浩斌︰不停學習臨機應變

Hot Toys創辦人兼行政總裁陳浩斌（Howard Chan）談論到招聘玩具業人才時說，首要條件是對玩具或模型有興趣及動力，惟其如此，才會力求完美。Hot Toys 於2000年創立時，在製作方面很多時候並無前例，必須從零開始，因此要習慣不停學習及臨機應變。

▲ 陳浩斌強調行業工作絕不止於設計，更包括商品企劃等行政工作。（受訪者提供）

玩具行業工作絕不止於設計，更包括進度規劃，商品企劃，日程安排等行政方面的工作。談到面試時會特別留意什麽，他說，通常會留意面試者是否會積極發言，如不擅言談，只要觸及玩具話題時變得建談也值得考慮。他表示會注意面試者是否有優越的觀察能力，能否清晰地解釋到爲何喜歡某些作品，以及理解玩具製作的過程，並非紙上談兵。玩具行業需要和多方合作及負責商品企劃，溝通能力和觀察能力非常重要。

▲ 大頭Q版蜘蛛俠。（受訪者提供）

第31屆教育及職業博覽

由香港貿發局主辦，一連四天的博覽會有超過90場活動，王劍鋒、陳浩斌和王信明將在7月22日3:45pm-4:30pm於展覽廳5FG交流園地主講「玩具夢飛行︰由收藏玩具到出品自家品牌公仔」。

日期︰7月21至24日

地點︰香港會議展覽中心

記者︰李越樺