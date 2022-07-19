【夏天必食】害怕食到酸奇異果？　果農神奇一招令奇異果變甜【附揀靚奇異果貼士】

奇異果含豐富維他命C，更有助延緩老化，深受大小朋友歡迎，但有時總會食到酸奇異果。日本有資訊性的綜藝節目找來專家，教大家簡易方法令奇異果變甜，更教大家點揀靚奇異果。

日本電視台TBS的綜藝節目《この差って何ですか？》（這有甚麼分別？）經常報道一些生活知識，早前節目其中一單元就以甜的奇異果為主題，分享了扁平及圓直的奇異果有何分別，並找專家分享令奇異果變甜的方法。

影片推介：

在節目中，找來果農菊地義一受訪，他來自全日本出產最多奇異果的愛媛縣小津市。如果奇異果實較硬身，曾有人指出可放幾天或與蘋果一起放催熟，待果實稍微軟化後再食用，口感更佳。而菊地義一提出類似的方法，而多一個簡單步驟就會變得更甜。

大家在購買奇異果後，可以將它們輕敲桌上幾下，讓奇異果釋出「乙烯」進行催熟，放置幾天就會變得很好吃。

他解釋果農為了不讓奇異果在販賣時已熟透，都會從樹摘下半熟或近全熟的奇異果，一般此狀態不會太甜。它們完全成熟從樹掉在地下，此時果實才開始發出「乙烯」氣體進行催熟，才開始變甜。

點揀甜靚正奇異果？

另一方面，果農菊地義一分享了以下4招揀選又靚又甜的奇異果︰

1 宜選扁平︰扁平較圓身奇異果更甜、更有營養價值，甜度可比圓直的的高出1度，因為扁平白色芯一般較多，此部分是甜度的來源。大家亦可嘗試將奇異果平放，令果肉甜度更平均。扁平的會在近樹幹位置易吸收多養份，而離樹幹遠的一般會較呈圓直形狀。

2 選顏色鮮艷︰表皮顏色鮮艷，並散發自然光澤且無斑點的，就代表新鮮，不宜選色澤暗的。

3 軟硬適中︰可用手輕力按奇異果，選軟硬度適中的，因為太軟有機會是過熟透，甚至爛的，而不太軟身就屬新鮮。

4 果蒂鮮艷︰觀察水果蒂頭，宜選顏色鮮艷、表面絨毛整齊及完整的奇異果。

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