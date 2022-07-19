【育兒心得】教養子女猶如一場麻雀　育兒專家︰耐性打「爛牌」都能勝出

▲ 在麻雀枱上，也是一場家長的教養課。

有沒有想過，國粹——打麻雀跟父母的教養有莫大關係？原來在麻雀枱上，也是一場家長的教養課。當四人同心把麻雀疊好，準備開局之時，13顆整整齊齊的麻雀放在自己面前，打開五花八門，忙着整理再決定應該如何部署。其實跟我們教養孩子也如出一轍。

學習接納

開局時候的麻雀就好比我們的孩子，無論你手上持有一副「靚牌」或是「爛牌」，我們也只能夠接受。因為麻雀枱上並沒有機會換掉手上認為不夠完美的牌，當家長也一樣，孩子天生如何，我們也得接納。接納孩子後，你會發覺其實自己孩子並沒有想像中「爛」吧。

「爛牌」不棄糊

當我們手上是一副「爛牌」的時候，我們又會如何部署呢？雖然爛牌比較難糊出，可是當我們細心，有耐性地部署，因應環境改變策略，誰說「爛牌」就不能夠勝出呢？

當我們覺得孩子不夠完美的時候，我們也不能放棄，用心、用耐性，因應環境培養孩子，孩子定必有一番作為。坊間有句說話，「堅持到底 ，實有嘢睇」。只要肯堅持，就會見到孩子成熟的一天。

而且，手執一副「靚牌」也不見得一定勝出，大家有類似的經驗嗎？

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教養道路沒有運氣

我們常常說，打牌要講運氣，手風順利的話，「絕章」也可以勝出。但我並不同意，麻雀從來都不是一場賭博，是由開始到結束之間充滿無數個可能，當中如何決定每一步就是致勝關鍵。

我們教養孩子也是一樣，從來也不是一場賭博。運氣在教養道路上從來沾不上邊，教養孩子的成功在於我們跟他們的關係是否親密，而這只取決於我們每一步決定。

當我們用心，接納孩子，跟他們相處更多，關係自然來得親密，我們施行管教的時候也更得心應手，孩子會有更多回應。這一切跟運氣沒有關係。

每當開局的時候就是一場新的開始，從來都沒有重複。我們在教育孩子的道路上，每位孩子都是不一樣，獨一無二的。我們要因應孩子的特質施行管教。所以我們除了要成為麻雀枱上無往而不利的高手，更要有決心在教養路上也成為大贏家。

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作者簡介︰

3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。

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