【分手的決心】湯唯因拍韓片覓如意郎君　具語言天份一個方法講流利韓文

▲ 湯唯演出新片《分手的決心》。

《原罪犯》韓國名導朴贊郁新作《分手的決心》，5月時勇奪康城影展最佳導演，韓片再在國際揚威。今次湯唯親身演繹一口流利的韓語對白，盡展語言天份，在戲內戲外都充滿著魅力。

被形容為朴贊郁首部愛情懸疑作品的《分手的決心》，講刑警海俊（朴海日飾）奉命調查有殺夫動機的瑞萊（湯唯飾），電影以命案作開始，發展下去卻更著意探討「愛」這命題，因感情而出現的妒忌、背叛等元素，把角色的對立捲入更撲朔迷離的漩渦。

▲ 朴海日大讚湯唯。(安樂影片提供）

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反思愛情本質

湯唯過去曾跟多個名導如李安、許鞍華、陳可辛等合作，雖然她現時丈夫亦為為韓國導演金泰勇，但說到真正要拍攝全韓語的電影，湯唯坦言是極大挑戰。

她接受專訪時稱：「今次最特別是要用一種我完全不懂的語言拍攝，幸好導演和劇組很照顧我。朴贊郁的工作模式和以往合作的導演不同，他會把所有東西都計劃好，方向非常清晰。」

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湯唯感到新鮮的是：「我平時拍戲，不會看（故事）大綱，只看劇本，但第一次導演說叫我不如看一下大綱，之後看了便明白，難怪他會叫我看，因為大綱細緻得像本漫畫書，這令我好感動，讓我在現場拍攝時很安心，每日拍甚麼會好清晰，還有他在現場非常鎮定，像定海神針一樣，拍攝時當然很嚴謹，一定要拍到他想要的鏡頭，但氣氛輕鬆愉快。」

男主角朴海日曾演出另一名導奉俊昊導演執導的《殺人回憶》及《韓流怪嚇》，今次跟朴贊郁合作，他就說到兩位導演的分別。

他表示：「二人在題材的追求有所不同，奉俊昊電影大多反映社會現實，傳達很強的訊息；朴贊郁則蘊含哲學意味，會把問題拋給觀眾，讓觀眾看完電影後有所反思，他設計的場面調度精準，而且擅長發揮演員的魅力，尤其發掘到女演員的細緻特質，並深刻描繪人的內心。」

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湯唯在2009年拍韓片《晚秋》，跟玄彬合作，亦因此跟韓國導演金泰勇結緣，二人於14年結婚。雖然嫁給了韓國人，但她稱韓語未算流利，因此要應付戲中大量複雜韓語對文，是極大挑戰。

死記韓文對白

她解釋如何克服這種困難：「不用說，就是努力背，每一句對白都可能要聽上千次。日聽夜聽。導演也有幫忙。除了老師錄音給我，導演真的很好，親自把戲中每句對白錄音，讓我按著他想要的語氣去講。我就不斷的聽，聽到熟練為止，這是最簡單有效的方法。」

主要跟湯唯做對手戲的朴海日，亦對她的堅毅甚讚賞。「我覺得她在語言方面的觸覺比其他演員敏銳，她本身能說多國語言，但說外語對白同時要投放感情，我很清楚要兼顧兩者是非常困難，特別是在這齣並不易演的劇情片，但她能應付自如，我知道她花了很長時間來準備，讓我深深感受得到她付出的努力。」

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朴贊郁過去擅長的暴力美學和情慾描寫，在《分手的決心》就極度克制，而是用心經營戲中朴海日跟湯唯意亂情迷的感情角力，彼此關係既美麗又危險，一如湯唯為影片的解說：「希望觀眾能跟著我們兩個的角色，慢慢進入到導演的愛情世界。」

記者：陳家昌