  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (週二) 15:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Haagen-Dazs】姜濤兩款限量特別版雪糕月餅　7月20日發售限時2日快閃優惠

休閒消費 14:45 2022/07/19

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

人氣雪糕品牌Haagen-Dazs聯乘法國羅浮宮博物館，再由姜濤做廣告主角。(品牌提供)

中秋將至，人氣雪糕品牌Haagen-Dazs聯乘法國羅浮宮博物館，今年更承接去年氣勢，繼續邀請人氣男團MIRROR成員姜濤拍攝全新廣告。

廣告一開始，一身時尚造型的姜濤帥氣現身在華麗氣派的大宅內，化身成為品味收藏家的姜濤在映月之夜正在細意欣賞如羅浮宮般瑰麗的藝術品，隨即一頓令人垂涎的羅浮盛宴在他眼前出現，精緻的禮盒配搭至臻美味的雪糕月餅，令姜濤不禁陶醉在品嘗雪糕月餅當中，滋味無窮。

姜濤亦趁著佳節與摯愛分享中秋尊貴之最，親手寫上心意卡，送上與羅浮宮聯乘的Haagen-Dazs雪糕月餅，顯示品味。想睇姜濤電視廣告片，按此連結

Haagen-Dazs x姜濤特別版 - 藝賞．月夜 雪糕月餅。(品牌提供)

加推全新限量「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒

除了與法國羅浮宮聯乘的主題雪糕月餅外，挾去年的熱烈反應，Haagen-Dazs再度加推兩款全新限量姜濤特別版雪糕月餅禮盒，分別是「姜濤特別版 - 藝賞．星辰」與「姜濤特別版 - 藝賞．月夜」，並於7月20日在各Haagen-Dazs專門店限定發售。

每盒含4件獨立包裝的雪糕月餅，以不同顏色和印有姜濤豐富表情的鐵盒盛載，外盒的皎潔明月更可轉換出不同表情的姜濤模樣（每個禮盒有3款表情），可愛、呆萌、認真、型格、還有食得滋味樣子和擺出心心手勢等，豐富的表情包令粉絲為之傾心，定必俘虜一眾姜糖們，令他們愛不釋手。Haagen-Dazs同時特別印製附有姜濤享用雪糕月餅時滋味模樣的月餅禮券，每張均附送精美禮封，讓大家在換領Haagen-Dazs x姜濤特別版雪糕月餅後保留作明信片收藏，可把姜濤美好的祝福延續下去。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同時，Haagen-Dazs將於7月20日至7月21日於各專門店推出限時2日快閃超值優惠！凡購買「姜濤特別版 - 藝賞．星辰或「姜濤特別版 - 藝賞．月夜雪糕月餅一盒（$698），即可以$225加購「賞◆復古」或「賞◆明月」禮盒（二選一），或者以$299加購「賞◆華麗」禮盒。機會難得且數量有限。

查詢：2629 6116

記者：郭秀芳

相關文章

【奢華鏡仔】陳卓賢演繹CHAUMET最新飾物系列　Ian兩個造型展獨有風格
16:12 2022/07/15
【奢華鏡仔】陳卓賢演繹CHAUMET最新飾物系列　Ian兩個造型展獨有風格
【MIRROR成員】設計師爆一個原因畫姜濤啤酒樽有難度　姜濤標誌酒樽大玩Grid風格
18:39 2022/07/05
【MIRROR成員】設計師爆一個原因畫姜濤啤酒樽有難度　姜濤標誌酒樽大玩Grid風格
【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+Ian+Edan護膚秘密 水潤柔滑重塑輪廓
16:42 2022/07/18
【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+Ian+Edan護膚秘密 水潤柔滑重塑輪廓

你可能感興趣

【奢華鏡仔】陳卓賢演繹CHAUMET最新飾物系列　Ian兩個造型展獨有風格
16:12 2022/07/15
【奢華鏡仔】陳卓賢演繹CHAUMET最新飾物系列　Ian兩個造型展獨有風格
【MIRROR成員】設計師爆一個原因畫姜濤啤酒樽有難度　姜濤標誌酒樽大玩Grid風格
18:39 2022/07/05
【MIRROR成員】設計師爆一個原因畫姜濤啤酒樽有難度　姜濤標誌酒樽大玩Grid風格
【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+Ian+Edan護膚秘密 水潤柔滑重塑輪廓
16:42 2022/07/18
【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+Ian+Edan護膚秘密 水潤柔滑重塑輪廓
姜濤 著數優惠 歌手 美食 Mirror 月餅 雪糕

最高瀏覽

【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
18:42 2022/07/18
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
19:05 2022/07/18
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】