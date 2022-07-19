【IB攻略】生物化學科奪Level 7四大特點　IB專家︰IA以拿滿分作目標

▲ IB專家分享生物化學科奪Level 7四大特點。（iStock圖片）

上星期IB考試成績剛剛出爐，筆者今次訪問了有許多學生在本次考試中勇奪Level 7的生物化學科導師Karina，為同學分享他們都有什麼常見特徵。

有前瞻性和計劃

很多奪得Level 7的同學，在正式開始IB學制前的暑假，已經主動跟Karina導師預習IB課程，到學校老師正式教授時，就可以投放更多時間在整理notes和操練Past paper上，在測驗、考試時就能夠更容易找到考核的重點。

目標感強

有很多在本次勇奪Level 7的同學，在進入IB學制前，就已經有明確的目標，知道自己大學想選修什麼。例如一些想讀醫科的同學，知道生物和化學科很重要，故不論學習中遇到多少困難，強大的目標感能夠令他們迎難而上，始終保持住著Level 7的成績。

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精益求精

在化學和生物科中，今年IA佔公開考試的比重達24%，比以往20%還要高，Level 7的同學大多在提交初稿時，就已經把它當作最終版本，並以拿滿分作為目標，所以待老師批改初稿，他們能夠根據老師的提議，針對性地進行修改，就能更容易達到Level 7的要求。Karina表示，多數取得Level 7的學生，IA初稿都能夠到達20分以上（滿分為24）。

自律

在假期時，他們大多主動要求加堂，一是希望好好利用暑假鞏固已學習的課題，二是希望能利用暑假先學習IB Year 2的課題。雖然他們堂上也有反映，知道有同學正在放鬆、玩樂，但他們願意放棄眼前的假期，專心把時間放在學業上，每次Karina導師交帶的功課都能準時完成，沒有因為假期而分心。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

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