【親子好去處】夏日炎炎嘆住冷氣「童」你玩　九龍區5大免費室內遊戲室推介

▲ 住九龍區的家長可以留意一下！

繼港島區之後，今日小編就介紹九龍區康文署轄下免費兒童遊戲室，室內嘆住冷氣就可以放電，家長跟小朋友都一樣舒適，不過要注意的是，設施只提供給4至9歲及身高不超過142厘米的兒童使用。年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用，還要記得，必須穿上襪子才能進場。

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1.彩榮路體育館

地址:九龍觀塘彩榮路58號

主題:動物王國

面積:350平方米

入場限額:34

開放時間：9am-7pm

以動物王國為主題的彩榮路體育館免費兒童遊戲室，面積多達350平方米，足夠小朋友跑跑跳跳，而全場設施以綠色為主，十足十置身於森林中，喜歡大自然的小朋友不要錯過。

▲ 彩榮路體育館。

2.蒲崗村道體育館

地址:九龍黃大仙慈雲山蒲崗村道120號

主題:再生能源

面積:129平方米

入場限額:25

開放時間：9am-8pm

以再生能源為主題的蒲崗村道體育館免費兒童遊戲室，裡面設有跑道、滑梯等設施，也能令小朋友學習再生能源的知識。

▲ 蒲崗村道體育館。

3.北河街體育館

地址:九龍深水埗基隆街333號 北河街市政大廈5樓

主題:糖果屋

面積:110平方米

入場限額:23

開放時間：9am-7pm

北河街體育館免費兒童遊戲室，以糖果屋為主題，色彩繽紛，小朋友一定會愛上。

▲ 北河街體育館。

4.大角咀體育館

地址:九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈6樓

主題:森林

面積:292平方米

入場限額:24

開放時間：9am-9pm

大角咀體育館費兒童遊戲室，以森林為主題，裡面有樹屋的滑梯，予小朋友探險的感覺，好玩又刺激。

▲ 大角咀體育館。

5.石硤尾公園體育館

地址:九龍深水埗南昌街290號

主題:森林

面積:184平方米

入場限額:25

開放時間：9am-7pm

石硤尾公園體育館兒童遊戲室，同樣以森林為主題，裡面的設施有膠製木馬等，較適合幼童玩樂。

▲ 石硤尾公園體育館。

注:由於疫情關係，各區的室內兒童遊樂場開放時間不一，家長到場前，宜先在康文署的網站查詢。

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責任編輯︰王明芳