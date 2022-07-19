【親子好去處】夏日炎炎嘆住冷氣「童」你玩 九龍區5大免費室內遊戲室推介
繼港島區之後，今日小編就介紹九龍區康文署轄下免費兒童遊戲室，室內嘆住冷氣就可以放電，家長跟小朋友都一樣舒適，不過要注意的是，設施只提供給4至9歲及身高不超過142厘米的兒童使用。年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用，還要記得，必須穿上襪子才能進場。
最新影片推介:
1.彩榮路體育館
地址:九龍觀塘彩榮路58號
主題:動物王國
面積:350平方米
入場限額:34
開放時間：9am-7pm
以動物王國為主題的彩榮路體育館免費兒童遊戲室，面積多達350平方米，足夠小朋友跑跑跳跳，而全場設施以綠色為主，十足十置身於森林中，喜歡大自然的小朋友不要錯過。
2.蒲崗村道體育館
地址:九龍黃大仙慈雲山蒲崗村道120號
主題:再生能源
面積:129平方米
入場限額:25
開放時間：9am-8pm
以再生能源為主題的蒲崗村道體育館免費兒童遊戲室，裡面設有跑道、滑梯等設施，也能令小朋友學習再生能源的知識。
3.北河街體育館
地址:九龍深水埗基隆街333號 北河街市政大廈5樓
主題:糖果屋
面積:110平方米
入場限額:23
開放時間：9am-7pm
北河街體育館免費兒童遊戲室，以糖果屋為主題，色彩繽紛，小朋友一定會愛上。
4.大角咀體育館
地址:九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈6樓
主題:森林
面積:292平方米
入場限額:24
開放時間：9am-9pm
大角咀體育館費兒童遊戲室，以森林為主題，裡面有樹屋的滑梯，予小朋友探險的感覺，好玩又刺激。
5.石硤尾公園體育館
地址:九龍深水埗南昌街290號
主題:森林
面積:184平方米
入場限額:25
開放時間：9am-7pm
石硤尾公園體育館兒童遊戲室，同樣以森林為主題，裡面的設施有膠製木馬等，較適合幼童玩樂。
注:由於疫情關係，各區的室內兒童遊樂場開放時間不一，家長到場前，宜先在康文署的網站查詢。
【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T
責任編輯︰王明芳