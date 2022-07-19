【DSE2022】今屆DSE有1.7萬名日校學生考獲大學最低門檻　8人考獲7科5**成狀元【不斷更新】

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中學文憑試（DSE）明日（20日）放榜，考評局今日舉行新聞發布會公布今年DSE整體情況。

【15：06】

今年共誕生8名考獲7科5**的「狀元」，涉及5男3女，當中2男2女同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為今屆「超級狀元」（詳情即看【下一頁】）。

【15：00】

今年考評局發現有一宗作弊，考生涉及在考試期間使用電話查詢應考科目，他被取消整科成績。

有8宗涉及在考場拍照及上傳到網上，有5宗個案被降級，有3宗個案扣分處理。

【14：56】

今年申請3703名考生申請特別考試安排。

【14：47】

今屆DSE有66萬答卷需評閱，較去少2萬卷。有部分較多人報考的科目，今年首次採用讓評卷員遙距網上評卷，有600名評卷員試用。

【14：45】

考評局公開考試總監麥勁生表示，在中文科有87.8%考生考獲2級，9.6%取5級以上的成績；英文科有79.1%考生考獲2級，10.5%取5級以上的成績，較去年稍升，有89.8%考生在通識科考獲2級。

【14：40】

考評局公布，近4.8萬名考生之中，有2.8萬名日校考生考獲5科2級，佔日校考生7成；有17,336考生考獲「33222」升讀大學最低門檻，佔日校學生42.1%，比率與去年相若（詳情即看【下一頁】）。

【14：30】

考評局悉秘書長魏向東在新聞發布會開始前，展示了一個「機」字，響應教育局「一人一字」贈考生活動，鼓勵考生捉緊機會。

魏向東指，考試在第5波疫情下進行，考試期間沒有學生確診。

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記者：李榮忠