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【學校動態】佛教榮茵學校舉辦競技禪修活動日　配合一動一靜舒展身心

中小學 15:20 2022/07/19

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在校園電視台主持全校直播形式的禪修活動。

2021年11月25日學校舉行了「競技禪修活動日」，以「一動一靜」的形式配合有系統的禪修活動，讓學生享受競技禪修的樂趣。當天上半部分先進行全校分級競技活動，讓同學們先動一動，調一調身體。

老師按年級的需要設計了不同的競技活動，包括︰一年級的「平衡豆袋接力賽」；二年級的「小小士兵障礙賽」；三年級的「穿越障礙接力賽」，讓同學體驗拋接投擲、彎身穿越滾過欄杆、用頭頂着和用腳跳過各種障礙物的技巧；而四年級的「籃球技巧賽」；五年級的「『世界之最』大鬥法」和六年級的「迷你運動會」，讓同學透過運球、射籃、接力跳、來回長跑和爆發短跑的活動，啟發體育潛能。

這些活動均能令同學們群策群力，發揮團隊精神。同學從各式各樣的競技活動裏學習與同學在肢體上的互動配合，並感受群體合作的樂趣。

舒展身心後，為了讓學生在正念禪修上進一步昇華，我們特意讓同學慢慢地靜下來，注意呼吸，調節心靈，靜一靜，淨化身心。同學們首先透過觀賞禪修室「淨心軒」開幕禮，了解「淨心軒」的背景歷史。然後，我們以「喜悅•正念•唱歌」音樂教室的歌曲，讓同學一邊覺察呼吸，一邊唱歌，一邊做動作。

最新影片推介:

 

接着，透過高年級同學們分享繪本故事《小青蛙愛靜坐》，讓全校同學明白安靜能提升專注力、調節情緒和壓力。最後，同學觀賞禪繞畫短片後，自由靜心且專注呼吸地創作禪繞畫。這兩小時的正念禪修活動，令全校師生共渡了半天和悅、正念、靈動和靜美的學習時光。

動是一種美，靜也是一種美，只有動與靜的和諧，才會孕育出人生的一種無限美好的韻律。展望將來，學校的正念禪修課會配合有動態（如默契傳球等活動）和靜態（手指山等禪修指導）的相關內容，繼續延展禪修課上的靈性培育。

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撰文 : 孫偉文 佛教榮茵學校校長

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