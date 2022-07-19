【DSE放榜】中大醫學院推尋人記訪2名畢業生　今成實習醫生初心未變

中學文憑試DSE明日（20日）放榜，中文大學醫學院推出「尋人記中大醫學院版」，訪問了2016年狀元張綽倩及2017年超級狀元林莉雯學醫生活，兩人今年6月均以優異成績畢業，成為實習醫生，正在公立醫院服務。

張綽倩受訪時表示，最希望可以在外科手術大展所長。

最想做外科surgery，終於可以用醫生身份去病房服務病人

她又憶述曾跟隨內科駐院醫生的步伐，體驗其一周工作流程

那個星期每一日早上7時半跟住佢巡房，佢去每個地方都係用跑的速度，好rush成個生活

明明好忙，自己冇時間食飯都好肯教我哋，亦對病人好有耐性