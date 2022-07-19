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【DSE放榜】中大醫學院推尋人記訪2名畢業生　今成實習醫生初心未變

社會 15:01 2022/07/19

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（中大醫學院Facebook 截圖）。

中學文憑試DSE明日（20日）放榜，中文大學醫學院推出「尋人記中大醫學院版」，訪問了2016年狀元張綽倩及2017年超級狀元林莉雯學醫生活，兩人今年6月均以優異成績畢業，成為實習醫生，正在公立醫院服務。

張綽倩受訪時表示，最希望可以在外科手術大展所長。

最想做外科surgery，終於可以用醫生身份去病房服務病人

她又憶述曾跟隨內科駐院醫生的步伐，體驗其一周工作流程

那個星期每一日早上7時半跟住佢巡房，佢去每個地方都係用跑的速度，好rush成個生活

 

明明好忙，自己冇時間食飯都好肯教我哋，亦對病人好有耐性

林莉則稱希望今後能成為一個有同理心、多關懷病人的醫生。

係中大醫學院好近距離見到不同教授或者醫生，可以看到佢地如何跟醫生相處，果病人未開口講，會主動問多些，適當停頓位，可以幫助醫生幫病人

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記者：余思嵐

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醫生 林莉 畢業 公立醫院 DSE 中學 服務 實習

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