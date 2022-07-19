【靚太廚房】港式經典鮮茄芝士焗豬扒飯　90後藍帶女廚教自製健康蕃茄醬汁

▲ Joanne教大家4步完成港式焗豬扒飯。

港式焗豬扒飯是不少港人的「我最喜愛快餐店菜式」之一，濃郁蕃茄醬汁配上酥香的豬扒和蛋炒飯，的確令人回味無窮。曾於藍帶廚藝管理學院(倫敦分校)學藝的90後少女Joanne熱愛鑽研各國美食，並將食譜分享misslittlechef專頁。最近，她就教大家用30分鐘煮出港式焗豬扒飯。

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材料

▲ 鮮茄芝士焗豬扒飯。(圖片獲misslittlechef授權轉發。)

炒飯 豬扒 蕃茄汁 甜椒 洋蔥 芝士 蔥

醃料

鹽 糖 胡椒 酒

做法

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1) 炒飯:將蔥白慢火煮出蔥油，加入隔夜飯，倒入蛋漿，最後加入蔥綠和調味，炒至乾身備用。

2) 豬肩扒:把筋剪斷和用叉子鬆肉。用鹽、胡椒、酒、糖醃過夜。薄薄上一層粉後，慢火煎熟備用。

3) 番茄醬:將甜椒和洋蔥炒至軟身，加入自製茄醬(或市售罐裝番茄醬) ，煮至濃稠。

4) 加上芝士，200度焗10分鐘即可。

以上內容及圖片獲misslittlechef授權轉發。

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責任編緝：張懿慧