【早產BB】美女主播胎盤前置早產誕B大失血　龍鳳胎僅重3.5磅住院近1個月終回家

▲ 台美女主播楊智捷成為新手媽媽，早產誕下龍鳳胎。

媽媽懷胎生B不容易，台灣美女主播楊智捷一對龍鳳BB得來不易，她打了上百針試管，至成功懷孕28周時確診新冠肺炎，又發現胎盤前置需提前剖腹，可是比預定剖腹日提早12天出血，終早產誕下均重約3.5磅的龍鳳胎，媽媽產後發現BB細小，不禁心痛流淚。

胎盤前置需早產誕孖胎

綜合台灣傳媒報道，非凡電視台女主播楊智捷跟丈夫結婚約7年，打了上百針試管，今年3月宣布懷孕懷上一對龍鳳胎。楊智捷陀B過程很艱辛，在懷孕28周時確診新冠肺炎，由於懷孖胎，加上有完全性前置胎盤，屬於高風險妊娠產婦，決定提前剖腹，可是她比預定的日期還要再早12天出血，需早產誕子。

▲ 大仔「周一」身體不舒服，比較常哭哭。（圖片：楊智捷FB）

於15日（上星期五），楊智捷在社交平台分享成為新手媽媽感受，她的龍鳳胎乳名取為「周一」和「周二」，在上個月出世，她回想BB一路走來度過很多難關，像慢慢可以自己喝奶、不用照黃疸等等，直言每一場勝仗都讓媽媽歡欣鼓舞好久，現時醫生說BB狀況很好，小兄妹住院快1個月，周六出院回爸媽身邊了。

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現時BB健康成長，楊智捷感謝醫護，回想有很多難關，這段日子無比煎熬但也很幸福，全家人共患難緊緊相繫的感受，是她人生最美好的體驗之一。

因為早產，小小的周一周二，身上滿是管子，讓我們心頭宛如針扎，也曾經遭逢感染，讓我們提心吊膽。

產子過程大失血

楊智捷丈夫化身神隊友陪伴太太生B，他寫下千字長文記錄太太分娩過程，解釋太太完全性前置胎盤真的非常危險，為確保媽媽安全而決定剖腹生B，卻提早12天出血，入院安胎3天後提前剖腹，手術時失血1200c.c，術後的下午又失血至少1300c.c，不過醫生指楊智捷出血狀況其實比預期少。

▲ 媽媽生BB後哭到像豬頭。（圖片：楊智捷FB） ▼ 點擊圖片放大 +8 +7

在早一次超音波產檢時，預計兩BB體重大約重2000克左右（約4.4磅），可是BB出世均只有1600克上下（約3.5磅），當醫護人員把孖B抱來拍攝一家四口照時，楊智捷看到BB第一句話：「怎麼這麼小？」接著瞬間爆淚。神隊友極力安慰太太「沒有很小啦，而且他們都有在呼吸，很棒！」，其實丈夫當下很擔心，

但說實話，我們還來不及感受雙寶誕生的喜悅，心裡就被滿滿的擔憂和恐懼填滿了⋯⋯

心痛早產BB體重輕

醫生安慰他們，叫不用擔心，解釋BB體重完全沒問題，在醫院會幫忙養大養肥，媽媽只要先照顧好自己，好好休養。而妹妹體重一度還掉至1400多克（約3磅），令媽媽崩潰，她隔著加護病房保溫箱看著BB有感：

世界上最遙遠的距離，是隔著保溫箱，擁抱小小的你們⋯⋯

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責任編輯︰王明芳