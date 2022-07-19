【學霸藝人】娛圈尖子DSE分數逐個睇　COLLAR兩大門面外貌智慧並重

▲ 娛圈尖子DSE分數逐個睇。

香港中學文憑試（DSE）將於明日（20日）放榜，考生們數年以來努力終於揭曉。DSE已舉辦了11屆，娛樂圈中不少新星都曾經歷DSE的洗禮。人氣男團MIRROR向來出名多高材生，成員Edan（呂爵安）與Anson Lo（盧瀚霆）分別以25分及23分考入港大及城大。但原來兩位COLLAR師妹王家晴（Candy）及蘇雅琳（Ivy So）成績亦不遑多讓。而港姐從會考至DSE亦屢出學霸。

Edan就讀Band 1英文中學可風中學（嗇色園主辦），自細已有藝術天份的他鋼琴及小提琴兩種樂器皆考獲8級，更是跆拳道黑帶，可謂文武雙全。他曾表示自己連續3個月每天在自修室溫習，終在DSE考獲最佳五科25分好成績，在報JUPAS選科時，因口才及演講了得，本想報讀商科或社工，但他的老師認為IT行業為未來大趨勢，故此聽老師意見首選港大的工商管理學學士（資訊系統）。

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不過，Edan曾於訪談直言自己揀錯科目，因他中學沒修讀過資訊及通訊科技課，電腦資訊方面亦不算在行，故讀得頗吃力，於首個學期的編程考試不及格，自覺最終可以如期畢業可算是奇蹟。他在大學時期結識宿舍室友、港隊花劍代表蔡俊彥，畢業後亦有為港大拍攝宣傳照。

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而Anson Lo成績亦非常亮眼，教主中學就讀Band 1英中保良局羅傑承（一九八三）中學，是青衣唯一一間英文中學。DSE考獲最佳五科23分的成績，在中文奪得5*、英文5，而其餘的科目為4，升讀香港城市大學工商管理學的商業分析課程。舞藝精湛的教主正是在大學Year 1時加入了Danso（舞蹈學會），從此對跳舞不能自拔，更毅然從大學退學追夢，決定成為舞蹈員及擔任跳舞導師，最終被花姐賞識及邀請參加《全民造星》後加入MIRROR。

同屬尖子的還有陳卓賢（Ian），Ian就讀長沙灣天主教英文中學，雖然不曾公開DSE成績，但他大學畢業於香港城市大學公共政策與政治系學士，入學中位數高達30分，門檻稱得上十分之高。Ian大學時期亦曾參加排球港隊選拔，入選香港男子成年排球代表隊。

兩大COLLAR高材生

女團COLLAR成員Candy就讀沙田區的直資Band 1英中香港神託會培基書院。她中學時曾參與籃球和田徑隊，是短跑選手之外，更在2017年曾參與籃球女子U16發展隊的甄選。她在DSE成績考獲24分，以數學和經濟科5*，其餘科目為4的成績，於2020年入讀香港城巿大學心理學系。

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同隊的Ivy So畢業於觀塘區天主教女子名校藍田聖保祿中學，她曾分享中學選修中史、中國文學及生物，亦於2019年文憑試考獲21分，其中中文科5級（卷一閱讀 5**），生物科則取得3。Ivy So升讀理工大學香港專上學院（HKCC）健康學副學士後，轉入香港中文大學護理系Year 3，但因參加《全民造星IV》而決定退學。

學霸港姐

港姐向來美貌與智慧共重，要數DSE年代成績最出色的藝人，相信就是2018年度港姐亞軍鄧卓殷（Amber），她中學就讀傳統名校協恩中學，於DSE考獲4科5**共得33分的佳績，升讀香港大學建築系，以一級榮譽成績畢業。她入行後更在兼顧演藝事業及學業下完成建築碩士課程，而她對營養學亦很有研究。

馮盈盈DSE 28分入港大讀營養學

另一位港姐馮盈盈同樣對營養學甚有研究，中學就讀石硤尾寶血會上智英文書院。她雖是首屆「白老鼠」DSE考生，但她英文、通識均考獲5*，亦以最佳五科28分的成績入讀港大營養學，最後以二級榮譽乙等成績畢業。

若果追溯至會考（HKCEE）年代，亦有不少港姐在公開試中考獲佳績。最為人知的一定是2015年的「十優港姐」麥明詩，畢業於英國劍橋大學法學士的她，仍以考取香港律師牌照作為目標。

成功非僥倖，即使一眾藝人最終未有從事與學科相關的職業，但刻苦溫習的態度亦適用於娛樂圈以至各行各業，亦有藝人如姜濤未有投考DSE但找到自身目標，在娛樂圈中憑毅力不斷磨練終獲得認可。因此不管成績是否符合預期，TOPick寄語一眾考生可以尋找到適合自己的路向。

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責任編輯︰王明芳