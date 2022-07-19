【限聚上訴】工黨社民連8人遊行違限聚令判緩刑　上訴質疑裁判官錯將兩個聚集視為集會

▲ 高等法院(資料圖片)

2020年5月工黨及社民連舉行五一遊行，李卓人及梁國雄等8人被票控參與受禁群組聚集罪，經審訊後被裁定罪成，各人被判監14天，緩刑18個月。8人今（19日）於高等法院就定罪及刑期提出上訴，上訴一方指當時8人根據防疫規例，分成4人一組聚集遊行，原審裁判官卻錯誤地裁定兩個聚集構成1個集會，並錯誤透過平面影像目測4人距離不足1.5米。



8名上訴人郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。黃浩銘及李卓人沒有代表律師，其餘6人分別由代表律師陳詞。

上訴一方陳詞時指出，基於事發時的公共上訴人以4人一組分開兩組遊行，原審裁判官卻錯誤地裁定兩個聚集構成1個集會，裁定8人當時是聚集。代表律師舉例指，於6.4集會中草地及足球場均有集會，集會中有不同群組。

法官則指有共同目的才參加6.4集會，不論坐的位置均有共同目的。法官指共3人一組坐，以及有足夠距離，屬一個大集會或是許多細少聚集，為本案須考慮之議題。

上訴一方指，即使集會，當中亦有不同群組，限聚規例立法目的是預防新冠病毒之傳播，物理距離並非本案關鍵因素，否則為何在商場內多組人士不會構成犯法，而聚集則會犯法，因此法庭須考慮到立法目的及關鍵因素。

上訴一方續指，裁判官錯誤地目測當時部分上訴人之間的距離少於1.5米，裁判官只從平面影像根本無法準確評估距離。另外，案發時已有10多天沒有確診病例，若根據裁判官裁決，限聚令下即使4人一組亦無法進行遊行，而進行示威遊行則受《基本法》保障，上訴一方認為應用限聚令時，須平行公共衛生及集會自由之相稱性。

刑期方面，代表律師指原審裁判官判刑過重及原則上犯錯，其中兩人沒有刑事紀錄，聚規例於2020年3月生效，公眾未必完全明白當中的正確詮釋，裁判官判處兩名沒有刑事紀錄緩刑，屬不合比例。

8人被控於2020年5月1日，在海富中心外參與受禁群組聚集。當天8人由海富中心外開始遊行，高叫口號，在前往政府總部的天橋上，遭警方以違反限聚令為由作出票控。麥德正被發出告票後，未有出示身份及後被捕，另就沒有向獲授權人員出示身份證明文件罪，被判罰款2,000元。

聆訊下午續。

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記者：林育慧