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【最新疫情】今增3,256宗確診及4宗離世個案　連續7日破3,000宗【不斷更新】

社會 16:31 2022/07/19

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（林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，已連續數天維持約三千宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（19日）下午出席疫情記者會。

今日新增3256宗確診個案，包括3019宗本地個案、237宗輸入個案，連續7日破3,000宗確診；另錄4宗離世個案。

【16:55】

李立業表示，當局已為3.48萬名病人處方新冠口服藥物。

【16:46】

張竹君表示，不想看到學校有大型爆發，如看到個別班別出現多宗個案，就會建議他們停止面授，以防止學校出現大型的爆發。她又說，現時難以看透確診個案，但看到個案的上升，約兩周就出現翻倍，確診個案有機會增加，但希望不要增加太快或太多，避免影響醫療服務。

李立業表示，已成立高層次緊急應變中心，亦有預案調動更多病床；有需要會在北大嶼山感染控制中心加病床及病房，另會有指定診所等。

【16:44】

公立醫院群組方面，北區醫院內科病房再多一名男病人確診，涉及一名72歲男士，累計有5病人及6員工確診。

【16:40】

Omicron變種病毒新亞型方面，BA.2.12.1再多56宗，其中33宗屬源頭不明；BA.4或BA.5錄30宗，其中13屬源頭不明。即看:【下一頁】

張竹君料確診個案會持續上升，指看到英國、澳洲等的醫療負荷出現加重，擔心如確診個案持續上升會令影響醫療服務，當局現時不會收緊及放寬社交距離措施，呼籲市民做好個人衞生，戴好口罩，盡快打針等。

【16:36】

237宗輸入個案中，有122人在機場確診、89人檢疫期間確診，及26人完成檢疫後確診，來自54國家，其中英國、美國、新加坡、加拿大等地都有多於10宗個案。院舍個案方面，再多3間院舍，涉輝濤護老院（屯門分院）、友愛屯門護老院等。即看:【下一頁】

學校個案方面，385間學校呈報498宗，408名學生及90名員工，有8間學校個體班別需停課一周，涉中華基督教會基慧小學、匡智屯門晨崗學校、聖多馬堂幼稚園等。即看：【下一頁】

【16:33】

4宗離世個案涉1男3女，其中一人來自院舍，包括99歲女士沒有長期病患，快測陽性後到東區醫院，出現發燒，核酸測試CT值是17.3，7月10日情況惡化，血含氧量跌，須接受氧氣治療，延至7月18日離世。即看:【下一頁】

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記者：TOPick港聞組

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