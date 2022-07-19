【盜竊加刑】涉盜僱主1460萬珠寶菲傭囚59月　律政司申覆核刑期獲批改判監76個月

▲ 涉盜僱主1460萬珠寶菲傭囚59月，律政司申覆核刑期獲批改判監76個月。（資料圖片）

新世界發展有限公司（00017）前執董梁仲豪的寓所，早前遭菲傭盜去總值逾1,460萬元珠寶等財物後典當，菲傭與兩名在港親友早前承認盜竊及處理被盜財物等16項控罪，菲傭被判囚4年11個月。律政司今（19日）向上訴庭申請覆核刑期獲批，上訴庭指原審法官判刑時未有充足考慮案件嚴重性及答辯人之罪責，以及錯誤予以扣減，遂將原有刑期擱置，改判監6年4個月，稍後頒布書面判決。



申請人律政司司長，答辯人Nones Carmelita Galay（47歲），早前於區域法院承認6項盜竊罪，事發於2018年6月17日至2019年9月4日期間，答辯人為事主梁仲豪及其妻之傭工，盜去至少195件屬於僱主夫婦的財物，當中包括鑽飾及名錶等，總值1,460萬元，被判監共4年11個月。律政司一方申請覆核刑期，認為原審法官量刑基準過低。

上訴庭聽取陳詞後，認為原審法官判刑時，未有充足考慮案件嚴重性及加刑因素，以及錯誤予以扣減，採納不合適的判刑原則。上訴庭考慮到案件嚴重性及答辯人之罪責，認為恰當刑期為6年4個月，遂擱置原有刑期，改判監6年4個月，稍後頒布書面判決。

案情指答辯人盜去僱主財物後，交給其姪女及表姊妹代為典當，兩人早前就處理被盜財物罪，被判監16個月。

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記者：林育慧