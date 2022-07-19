【失業率】本港失業率再放緩至4.7%　失業大軍減至17.8萬人

▲ 失業率。(林宇翔攝)

政府統計處今日（19日）公布新一期失業率數據，經季節性調整的失業率由2022年3月至5月的5.1%，下跌至2022年4月至6月的4.7%。就業不足率亦由2022年3月至5月的3.5%下跌至2022年4月至6月的3.0%。

與2022年3月至5月比較，在2022年4月至6月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的跌幅。



總就業人數由2022年3月至5月的3,553,800人，上升至2022年4月至6月的3,571,600人，增加約17,800人。同期的總勞動人口亦由3,745,200人上升至3,750,200人，增加約5,000人。



失業人數（不經季節性調整）由2022年3月至5月的191,400人下跌至2022年4月至6月的178,600人，減少約12,800人。同期的就業不足人數亦由130,400人下跌至111,600人，減少約18,800人。

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記者：蘇文軒