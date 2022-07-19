【學校爆疫】385間學校呈報498宗個案　8間學校部分班級需停面授1周

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。今日（19日）新增3256宗確診個案，本地感染佔3019宗。

學校今日呈報498宗個案，來自385間學校，涉408名學生及90名教職員，包括93間幼稚園及幼兒中心、159間小學、127間中學、6間特殊學校，過去7日有229間學校有2宗個案或以上個案，有8間學校部分班級需要停課1星期：

中華基督教會基慧小學（馬灣）3B班：4名學生

英藝幼稚園N1A班：16名學生中有2名學生確診

匡智仙門晨曦學校P3班：8名學生中1名學生確診

元朗洪水橋詩道中學2A班：30名學生中3名學生確診

石峽尾下聖多馬堂幼稚園班上午嘉樂幼兒班：19名學生中2名學生 確診

仁濟醫院王華湘中學：28名學生中3名學生確診

中華基督教會全完中學4C班：28名學生中3名學生確診

香港靈糧堂幼稚園F1校巴上午班次：17名學生中2名學生確診，另有一司機一保姆確診

此外，早前已有個案的學校，再新增有班別需停課：

港九街坊婦女會孫方中小學2B班：25學生中有3人確診

聖公會主風小學5C班：32學生有3人確診；2B班27學生3人確診

已調查港九街坊婦女會孫方中學課外活動或聚集，因同一學校已有3班有個案，中心會觀察。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文