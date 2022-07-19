  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (週二) 17:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校爆疫】385間學校呈報498宗個案　8間學校部分班級需停面授1周

社會 16:48 2022/07/19

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

衞生防護中心傳染病處主任張竹君

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。今日（19日）新增3256宗確診個案，本地感染佔3019宗。

學校今日呈報498宗個案，來自385間學校，涉408名學生及90名教職員，包括93間幼稚園及幼兒中心、159間小學、127間中學、6間特殊學校，過去7日有229間學校有2宗個案或以上個案，有8間學校部分班級需要停課1星期：

  • 中華基督教會基慧小學（馬灣）3B班：4名學生
  • 英藝幼稚園N1A班：16名學生中有2名學生確診
  • 匡智仙門晨曦學校P3班：8名學生中1名學生確診
  • 元朗洪水橋詩道中學2A班：30名學生中3名學生確診
  • 石峽尾下聖多馬堂幼稚園班上午嘉樂幼兒班：19名學生中2名學生 確診
  • 仁濟醫院王華湘中學：28名學生中3名學生確診
  • 中華基督教會全完中學4C班：28名學生中3名學生確診
  • 香港靈糧堂幼稚園F1校巴上午班次：17名學生中2名學生確診，另有一司機一保姆確診

此外，早前已有個案的學校，再新增有班別需停課：

  • 港九街坊婦女會孫方中小學2B班：25學生中有3人確診
  • 聖公會主風小學5C班：32學生有3人確診；2B班27學生3人確診

已調查港九街坊婦女會孫方中學課外活動或聚集，因同一學校已有3班有個案，中心會觀察。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
16:32 2022/07/09
【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
16:50 2022/07/10
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,863宗確診個案　本地感染佔2,611宗【不斷更新】
17:38 2022/07/11
【第五波疫情】今日新增2,863宗確診個案　本地感染佔2,611宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,769宗確診個案　本地感染佔2,558宗【不斷更新】
16:57 2022/07/12
【第五波疫情】今日新增2,769宗確診個案　本地感染佔2,558宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
16:50 2022/07/14
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
【第五波疫情】今增3,486宗確診及4人離世　連續5日破3,000宗【不斷更新】
16:26 2022/07/17
【第五波疫情】今增3,486宗確診及4人離世　連續5日破3,000宗【不斷更新】
【第五波疫情】今增3436宗確診及3人離世　連續6日破3,000宗【不斷更新】
16:25 2022/07/18
【第五波疫情】今增3436宗確診及3人離世　連續6日破3,000宗【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
16:32 2022/07/09
【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
16:50 2022/07/10
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,863宗確診個案　本地感染佔2,611宗【不斷更新】
17:38 2022/07/11
【第五波疫情】今日新增2,863宗確診個案　本地感染佔2,611宗【不斷更新】
疫情 幼稚園 公立醫院 環境衞生 中小學教育 電子消費券 張竹君 記者 傳染病 小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
今日 13:16
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
19:05 2022/07/18
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
18:42 2022/07/18
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心