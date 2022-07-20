【正能量】教育專家幼受欺凌影響職場交際　讀心理學逆轉人生扳回事業與家庭

▲ 梁辰民（辰民爸爸）多年來修讀不同的教育課程，主修兒童及家庭教育，擁有家庭教育碩士，現正修讀教育博士，今年是最後一年，下年便畢業。（被訪者提供）

俗語有說：三歲定八十，這句話卻不適用於今年38歲、兩孩之父的梁辰民（辰民爸爸）。

在託兒所長大的他，自小受盡欺凌，扭曲人生的價值觀。由於性格的缺陷，多年來工作和家庭都不如意，後來修讀輔導及心理學，成功重整人生。7年前加入正向家長學院成為總監，協助家長建立一套既可傳遞愛又能助孩子建構正向品格的育兒模式。

▲ 辰民爸爸從小在託兒所長大，因經常受欺凌令性格變得偏激，不擅與人交際，令生活不理想，後來修讀心理學後成為教育專家，扭轉他的一生。（被訪者提供）

笑容燦爛的辰民爸爸，估不到有一個不快樂的童年。「父母要出外工作，經常早出晚歸。當我出世後，媽媽的情緒變得很差，很容易動怒，現在想起可能當時她患上產後抑鬱，會經常罰我及打我，打到連鄰居都看不過眼，提議送我到託兒所。」

託兒所的非人生活

他4歲被送到託兒所，辰民爸爸形容是噩夢的開始。「當時只是日託，不用過夜。每天下午3時放學後，我便到託兒所做功課及食晚飯，然後回家沖涼及睡覺，天天如是。」

託兒所約有8至10個小朋友，當時最年幼的他不幸成為欺凌對象。「我經常被人打、杯葛及排斥，有次一些哥哥姐姐脫掉我的衫褲，要我赤祼祼站在眾人面前，當時我好驚不懂反抗。」

▲ 4歲被送到託兒所，自此便經常受欺凌。（被訪者提供）

欺凌事件經常發生，他便向父母求救，可是他們並不相信，在求助無門的情況下惟有默默忍受。後來發生一宗勒索事件，讓他徹底對父母失去信任。「託兒所有個很惡的姐姐向我勒索幾十元，因我怕她會打我，於是我便回家偷錢，第二日早上媽媽送我到託兒所，當時我褲袋穿了窿，硬幣跌了出來，媽媽問我原因，我便解釋被姐姐勒索，她向託兒所了解，但姐姐卻否認，媽媽竟然選擇相信她，回家再被痛打。」

經常受欺凌，加上父母的不信任，辰民爸爸的性格逐漸被扭曲，變得不再相信人，覺得要壯大自己才不再受到壓迫，於是便由受害者轉成為施虐者。加上跟父母相處有很大問題，經常家嘈屋閉，18歲時開始獨自一人生活。

▲ 青春期的他很反叛，18 歲便搬離家獨居。（被訪者提供）

工作處處碰壁

在學校裏，他的成績屬一般，幸好有點小聰明，也可年年升級。後來遇上良師，令他發奮讀書。「中四有位會計老師讚我，只要努力潛能便可發揮出來。」

從來沒有受過任何人鼓勵及欣賞的他，第一次感覺人間溫暖，於是埋首勤力讀書，最終考上大學修讀會計金融系。

滿以為大學畢業，加上考獲一些會計的專業資格，必定是前程似錦，但可惜處處碰釘，經常被老闆辭退。「因為性格太自我，人際關係很差，難與別人合作，從來沒有一份工做過半年，每次都被開除，老闆給我的評語是：工作OK，但做人唔得！」

他惟有從商界轉戰教育界，在夜校教會計，但仍然無法做得長久。「有次我教完書，循例問學生有沒有問題，這時有位同學舉手發問，我覺得他是在挑戰我。」為了顯示權威，他便說：「這麼多同學沒有問題，為何只有你有？會否其實是你有問題呢？」當時學生很尷尬，辰民爸爸卻覺得自己好威風。但原來這位學生是校長親戚的兒子，最後他便被辭退。

這時候，他爸爸身體出現問題。「我收到媽媽來電，爸爸入了醫院，更哀求我去探他。這個來電給我反思的機會，問自己為何跟家人的關係差，工作又不順利，人生像跌進谷底。」

▲ 近年他已跟父母修復關係，不時帶仔女跟爺爺及嫲嫲見面。（被訪者提供）

讀心理學扭轉人生

有朋友建議他讀心理學，辰民爸爸便用了3至5年時間學習，慢慢塑造正向價值觀，更修補了跟父母的關係，社交能力亦明顯改善，更獲得內地大型金融及基金公司的工作機會，經常要出差。

這時已結婚生仔的辰民爸爸，太太便對他提出建議。「當時大女已出世，太太問我可否落地生根，把工作基地搬回香港。」剛巧正向家長學院的創辦人之一、辰民爸爸讀心理學的啟蒙老師，問他有否興趣從事教育工作，由於一直想做對社會有貢獻的工作，故決定加入學院。

現時任學院總監的辰民爸爸，主要工作是推廣正向教育，包括舉辦課程及研討會，以及為學校提供講座等。他多年的工作中遇過不少家長及學生，讓他十分難忘。

某次他在一間學校搞活動，主題是「正向感恩」，家長及學生同時參與。每位學生要利用20元到超市買東西，家長留在學校等待。「好多家長都會覺得小朋友會買自己喜歡的零食。當時有位學生想買一包10元的糖果，但想起媽媽喜歡食蛋、妹妹愛吃蛋糕仔，但兩樣加起來要13元，便改買只需數元的糖果。」

學生回到學校後，家長打開小朋友的購物袋，差不多每個家長都流淚，原來很多小朋友都是買家庭食品。「家長一直以批判角度看小朋友，只把焦點放在子女的缺點上，其實小朋友也願意為家庭付出。在過程中，我引導家長要為孩子建立自信，以及認識自己的優點。」

▲ 他不時到學校舉辦講座，宣揚正向教育的心得。（被訪者提供）

助家長修補親子關係

另一個輔導個案，是不少家長都常面對的孩子打機問題。「有位媽媽跟我說兒子全日沉迷打機，於是我約見這位男孩，估不到他第一句便說：『你不要聽呢個女人講嘢！』當時我好愕然，為何他這麼不滿媽媽呢？」後來他慢慢解釋：「你估我不用返學嗎？怎會全日打機呢？每日早上7時上課，5時放學回到家，做完功課食飯已7時半，這時是全日最輕鬆的時間，於是便打機，媽媽每晚這時段回家，見我對住部電腦，就一口咬定我終日上網，又不停講打機的壞處，一直鬧，根本從來沒有關心我。」

孩子的說話令他深受感動，於是便向媽媽說兒子是有道理。「我向她解釋不少家長一直想小朋友做他們期望的事，但在育兒的關係中，關愛及期望是要並行，如果透過謾罵的方式去處理，小朋友只會有樣學樣，遇到不滿意的事情便會發脾氣。」媽媽聽後沉默不語，隨後跟兒子說對不起，母子終冰釋前嫌。

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擁有一對分別7歲及8歲仔女的辰民爸爸，就以尊重、欣賞及鼓勵的方法作培育。「我很樂意聆聽仔女的想法及感受，並且十分尊重他們的意願，亦會讓他們明白每個家庭成員都有自己的崗位，需要分工去完成，我會很欣賞及鼓勵他們的付出，讓他們對家有一種歸屬感。」

至於在學術上，辰民爸爸自言任何家長都會對仔女有期望，但他更著重學習的過程。「我自小便培養他們學習的動機，更會營造讀書的氛圍，希望他們視學習為樂事，可以好好的享受。」

記者：招美寶