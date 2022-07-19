【超市大搜查】運動後食優質蛋白質修復肌肉　營養師推介12款運動後高蛋白小食

▲ 運動後食優質蛋白質修復肌肉，營養師推介12款運動後高蛋白小食。

不少人運動後不敢進食，以為身體會大量吸收食物熱量，破壞運動效果。不過，做完運動後進食實際上不會令身體額外吸收熱量，反而可以幫助身體修復肌肉。Nutri Life 營養顧問中心旗下營養師陳司卓（Sally）在Instagram專頁發文，推介各大便利店、超市有售的12款高蛋白小食，適合運動後進食。

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運動飲食貼士

想運動增肌的人士，不少都認為只需進食大量蛋白質食物。然而蛋白質食物也需要認真篩選，不可盲目進食。以Sally推薦的小食特點來看，應以「低脂肪」作為選擇原則，否則容易變成增肥效果。

另外，也有不少人運動後只補充蛋白質而不補充碳水化合物。Sally表示，運動後不應只補充蛋白質，要另配合碳水化合物，例如雞蛋、飯糰等。補充碳水化合物，為身體提供能量，更有助於身體進行修復肌肉工作。⁣⁣

最後，Sally建議，成人運動後應攝取20至25克蛋白質；女士/骨架細小人士，進食10至15克蛋白質已足夠⁣⁣。若想增加肌肉量，不能只看運動後一餐的攝取，而是要按全日的蛋白質攝取及分布來評估。因此，若日常飲食中已攝取足夠全日的蛋白質份量，便無需再額外進食蛋白粉等補充劑，否則攝取過多反有機會致肥。

內容獲「澳洲註冊營養師 陳司卓（Sally）」授權轉載。

陳司卓（Sally），澳洲註冊營養師 ，現於Nutri Life 營養顧問中心執業，主理體重管理及運動營養，專為三高患者及運動員提供面對面及WhatsApp營養諮詢。熱愛運動，享受美食，助人輕鬆增肌減脂。

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責任編輯：羅嘉欣