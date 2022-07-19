【危駕校巴】校巴衝上單車徑釀25人傷　司機認危駕判囚5個月停牌年半官斥鹵莽

▲ 校巴衝上單車徑釀25人傷，司機認危駕判囚5個月停牌年半官斥魯莽。（資料圖片）

57歲校巴司機去年接載55名學童時，在大涌橋路切線越車後撞上交通燈和石壆，再撞向私家車衝落單車徑，造成25人受傷。校巴司機早前承認1項危險駕駛罪，今（19日）於區域法院被判監5個月，停牌18個月，以及需參加駕駛改進課程。法官判刑時指，被告駕駛態度鹵莽，公然漠視交通指示，自私地罔顧他人安危，辜負學童及家長的信任。

被告陳金棠（57歲），案發時為校巴司機，早前承認1項危險駕駛罪。

法官判刑時指，案發時被告轉線時必然留意到行車綫上只許右轉，卻刻意違反交通規則。從行車紀錄儀可見，被告駕駛速度明顯高於兩側車輛，駛至交界處時再加速，校巴衝撞前3秒時，時速達每小時78公里，法官指被告遇上危急情況時難以立刻煞停校巴。

法官斥被告駕駛態度鹵莽，除了公然漠視交通指示，亦自私地罔顧他人安危，辜負學童及家長的信任。法官指，被告作為有10年駕駛經驗的專業司機，卻把車上逾50名學童置於危險中，亦不難想像車上學童在事發時有多驚慌。

法官指，事件造成25人受傷，屬加刑因素，但傷者均在同日出院，接納他們傷勢不嚴重。法官強調本案僅25人受輕傷實屬幸運，判被告入獄5個月，考慮到被告需靠駕駛執照維生，以及其身體狀況難以轉行，故下令被告停牌18個月，並需參與駕駛改進課程。

事發於2021年6月4日下午約1時許，被告駕駛校巴沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛，當時校巴上有55名乘客，當中大部分為小二學生及有1名校巴保母。當校巴駛近富豪花園外的路口時，校巴切至右線，並超越左方多輛汽車，撞上交通燈和石壆後，再撞向左方的私家車，衝落單車徑。校巴上23名學童、校車保母及私家車司機均受輕傷。

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記者：梁錦麟