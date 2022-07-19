【恨抱孫】職場女強人抱孫眉開眼笑 美國研究：「恨」抱孫有科學原因

▲ 獨立果斷的女強人，都化身為貼貼服服的祖母。

有些同輩朋友很早結婚生子，最近榮升祖母，她們的共通點是愛孫如命，一抱孫就眉開眼笑。原本獨立果斷的女強人，都化身為貼貼服服的祖母。

原來祖母「恨」抱孫，照顧愛護孫輩，是有科學原因的。美國科學家做了一項特別研究，他們邀請50位祖母戴上功能性磁共振成像（fMRI）掃描器，然後觀看孫子孫女、陌生兒童、成年子女和成年陌生人的照片。

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祖母們的腦子結構竟然是親疏有別。數據顯示，她們看到自己的孫子、孫女照片時，大腦有更多區域出現「情感同理心」及「運動」相關的活動；但觀看其他照片時，則反應較少。

這些腦部活動代表甚麼？主持研究的Rilling教授指，祖母看到孫輩照片時，大腦內「情感同理心」（emotional empathy）相關區域開始啟動。看成年子女的照片，則是大腦內「認知同理心」（cognitive empathy）區域活動。換言之，祖母會「理解」成年子女，但對年幼孫輩則容易「牽動情感」。年長、年幼，反應大不同。腦部出現活躍動的祖母級研究對象都說，希望多些幫忙照顧孫子孫女。

這次研究只針對祖母，但我相信如果研究祖父的話，這些大男人一見乖孫，同樣高興過中六合彩，「恨」抱孫之心，不必做研究也可看得到。



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原文刊於《晴報》，原題為為何「恨」抱孫？