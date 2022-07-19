【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點

▲ 醫生解構乳癌、纖維瘤、水瘤及鈣化點。

乳癌，是不少女性的頭號憂慮。事實上，近年乳癌有上升和年輕化趨勢，每14名女性就有1人患乳癌，而且有近半病人為40至59歲的女性。年齡愈大，風險愈高。每年衞生署、醫管局、關注乳癌團體都會廣泛推廣女性作乳癌自我檢測，我在診室也遇見不少病人懷疑自己有乳癌，有些是虛驚一場，但亦有個案是病人靠自己發現。現在談談哪些狀況需要更加留意，或是無需過分擔心。

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乳房有波子狀夥粒

不少病人在自我檢測時摸到乳房有波子般大的夥粒，非常驚恐地前來求醫。如病人非常年輕，家族亦沒有年輕女性乳癌史，患上乳癌的風險不高。這些乳房內的夥粒有可能是纖維瘤、水瘤等等。多數都是良性的，不會轉化為乳癌。

乳房纖維瘤：即乳房纖維組織增生。如有需要，醫生可以利用幼針抽取組織作進一步化驗，如屬良性則毋須切除。除非纖維瘤體積太大、不斷增生，便有需要做手術。

乳腺水瘤：即是乳房分泌液引發的囊腫，良性的水瘤無須治療。但如果患者感到不適，醫生可用幼針把囊腫內的液體抽走，令腫塊消失。

乳房造影有鈣化點

40歲以上女性乳癌病發率性顯著較高，建議每兩年進行全面乳房X光造影檢查（Mammogram）。不過，有些女士檢查後被告知乳房有「小白點」（即鈣化點）而顯得憂心忡忡。先不要擔心，鈣化點「不等如」乳癌，有可能是纖維瘤、水瘤，亦有可能是癌腫，醫生一般會根據鈣化點的形狀、大小、數目和排列模式，加上進一步檢查作出診斷。大多數的鈣化點都良性的，但如果鈣化點很多，而且形態異常，患者便需要定期跟進和進一步檢查。

乳房紅腫、疼痛

有些女性經常感到乳房疼痛，例如觸痛、灼熱感或緊繃感，部分疼痛可能受女性月經周期荷爾蒙影響而出現乳房脹痛，這是正常的生理現象。大部分的乳房疼痛並非癌症，通常月經後會消退，但如果情況持續，或者女性絕經後乳房疼痛仍然持續，便需要及早求醫。另外，有些情況比較罕見，但也值得一提。有些女性乳房有類似濕疹、紅腫等情況，這些情況有可能是患上一種比較兇惡的乳癌導致乳房發炎，需要及早求醫。

總括來說，定期的自我和乳房造影檢查是必須的，因為大多數的早期乳癌都是沒有明顯病徵，很多研究顯示，定期檢查可揪出早期乳癌，盡早就醫可增加存活率。現今醫療科技進步，有很多低創傷的方式治療乳癌，又可保留女性乳房的外觀。最緊要是勇敢面對乳癌，及早醫治。

標題經TOPick編輯修改，原題為「乳房纖維瘤、水瘤、鈣化點、乳癌如何分辨？如何治療？」