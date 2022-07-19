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【假日活動】粉嶺哥爾夫球會下周日辦同樂日　公眾可免費入場體驗打球【附登記連結】

社會 16:01 2022/07/19

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（香港哥爾夫球會提供圖片）

為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港哥爾夫球會將於下周日（24日）上午10時至6時，在粉嶺球場舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，讓公眾免費進入粉嶺舊球場，參觀「蝴蝶園」、在百年球場散步及打卡等，有意參加的人士須於明天（20日）上午10時後到球會網站預先登記參加，額滿即止。

（香港哥爾夫球會提供圖片）

疫下為鼓勵市民多做戶外運動，香港哥爾夫球在活動當天，將在舊球場設「高爾夫球體驗」活動，參加者可獲球會教練指導，利用膠桿和膠波學習開球和打球姿勢等基本技巧；球會亦邀請了香港活木球協會主持活木球體驗活動。

另外，來自樹木拓展學會的專業樹藝師將為小朋友提供康樂攀樹、樹過樹、林間飛渡（zipline）、太空椅、樹床和樹木導賞活動。而參加人士亦可以參觀「蝴蝶園」，探訪由球會收養的非洲陸龜，與罕見動物近距離接觸。

有意參加的市民必須於明天（20日）上午10時後到球會網站預先登記參加，額滿即止。而活動當天將有免費穿梭巴士接載往返，服務時間由當天上午10時至下午5時。成功登記參加者入場時將獲球會送出紀念品一份，派完即止。

另外，公眾人士可在入場時掃描二維碼，用智能電話下載「香港哥爾夫球會同樂日」活動地圖。12歲或以上之入場人士需符合「疫苗通行證」之要求方能入場。入場人士須遵守最新公 共衞生防護措施，包括在入場前接受體溫檢查、在場內佩戴口罩及與他人保持最少1.5米社交距離。

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責任編輯：郭詩詩

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