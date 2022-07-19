  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (週二) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金像獎2022】劉雅瑟奪影后獎翌日開工　劉德華贈蛋糕祝賀送驚喜

娛樂 16:15 2022/07/19

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

第40屆香港電影金像日前舉行，劉雅瑟憑《智齒》的精彩演出奪得最佳女主角殊榮。這位新出爐影后，正為劉德華監製的電影《潛行》擔任女主角演出，而拍攝工作正如火如荼進行，專業的雅瑟獲獎後翌日，隨即投入劇組工作。

昨日（7月18日），雅瑟返回《潛行》劇組，一眾台前幕後為她送上祝福，監製兼主演劉德華，聯同彭于晏（Eddie）及任達華，為雅瑟送上為她精心準備的蛋糕作祝賀。

劉雅瑟感驚喜

劇組為這位金像獎出爐影后，獻上特別為她準備的蛋糕慶祝，當雅瑟回到劇組完成試妝，戲中男主角彭于晏親手拿出蛋糕，與劉德華及任達華兩位影帝一同為她送上驚喜祝賀，全場為她鼓掌，令她甚為驚喜。

劉德華說：「恭喜恭喜，是應得的。」並希望雅瑟憑《潛行》成為下一部獲獎的電影。甚懂搞氣氛的Eddie拿着蛋糕出場，唱着生日歌，又裝作用蛋糕蓋雅瑟的臉，最後給雅瑟一個祝賀擁抱。

威士己酒樽形蛋糕上寫着「潛行劇組祝賀劉雅瑟 金像影后」，雅瑟透露，獲獎後當晚收到最多的是祝福與酒精，並笑說：「這個是首個慶祝蛋糕，之前沒有蛋糕都是酒，今日收的蛋糕都是酒的樣子，感到很驚喜。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦　劉雅瑟：只要努力就可通往夢想
16:00 2022/07/18
【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦　劉雅瑟：只要努力就可通往夢想
【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎　馮媽媽：這人生是他自己的
14:08 2022/07/18
【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎　馮媽媽：這人生是他自己的
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
18:42 2022/07/18
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心

你可能感興趣

【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦　劉雅瑟：只要努力就可通往夢想
16:00 2022/07/18
【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦　劉雅瑟：只要努力就可通往夢想
【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎　馮媽媽：這人生是他自己的
14:08 2022/07/18
【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎　馮媽媽：這人生是他自己的
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
18:42 2022/07/18
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
劉德華 劉雅瑟 任達華 彭于晏 電影 香港電影金像獎

最高瀏覽

【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
今日 13:16
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
19:05 2022/07/18
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
18:42 2022/07/18
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心