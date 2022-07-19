【金像獎2022】劉雅瑟奪影后獎翌日開工　劉德華贈蛋糕祝賀送驚喜

第40屆香港電影金像日前舉行，劉雅瑟憑《智齒》的精彩演出奪得最佳女主角殊榮。這位新出爐影后，正為劉德華監製的電影《潛行》擔任女主角演出，而拍攝工作正如火如荼進行，專業的雅瑟獲獎後翌日，隨即投入劇組工作。

昨日（7月18日），雅瑟返回《潛行》劇組，一眾台前幕後為她送上祝福，監製兼主演劉德華，聯同彭于晏（Eddie）及任達華，為雅瑟送上為她精心準備的蛋糕作祝賀。

劉雅瑟感驚喜

劇組為這位金像獎出爐影后，獻上特別為她準備的蛋糕慶祝，當雅瑟回到劇組完成試妝，戲中男主角彭于晏親手拿出蛋糕，與劉德華及任達華兩位影帝一同為她送上驚喜祝賀，全場為她鼓掌，令她甚為驚喜。

劉德華說：「恭喜恭喜，是應得的。」並希望雅瑟憑《潛行》成為下一部獲獎的電影。甚懂搞氣氛的Eddie拿着蛋糕出場，唱着生日歌，又裝作用蛋糕蓋雅瑟的臉，最後給雅瑟一個祝賀擁抱。

威士己酒樽形蛋糕上寫着「潛行劇組祝賀劉雅瑟 金像影后」，雅瑟透露，獲獎後當晚收到最多的是祝福與酒精，並笑說：「這個是首個慶祝蛋糕，之前沒有蛋糕都是酒，今日收的蛋糕都是酒的樣子，感到很驚喜。」