【真女神】鍾楚紅親身了解志記鎅木廠情況　紅姑：好多市民過去支持

現年62歲的鍾楚紅（紅姑），近年養專處優，不時於社交平台分享行山和運動照，也會參與一些慈善活動，熱愛大自然的她更對保育、環保等議題相當關注。

紅姑得知傳統木藝工場要被清拆和堆填，日前特意親自前往志記鎅木廠，為他們打氣和了解情況。

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紅姑支持香港工藝

紅姑表示：「志記同樣都係面臨被政府嘅發展計劃清拆，浪費地球資源，入面唔知已經佔幾多個森林。望住自己個工場幾十年來嘅揾食架餐、仲有自己嘅手藝，唔知有乜出路。材料及工具都係超巨型，想搬都唔易！志記入面就好似一個木工博物館，木工老師傅根本係香港非物質文化遺產，好多市民過去支持同買木，但點解個政府一啲都唔珍惜？」

最後，紅姑呼籲大家：「香港工藝與實務好值得傳承嘅行業，有興趣入行嘅朋友可以了解一下！亦希望政府關注呢個議題和行業，計劃進行保育，得以發展下去；想去買木嘅朋友，把握機會。」

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熱愛環保

鍾楚紅曾經於訪問中分享保養秘方，她認為女人絕對不能偷懶，而紅姑特別注重皮膚保濕，她透露化妝袋必備一支唇膏以及保濕霜，可以替肌膚補水。

另外，熱愛大自然的紅姑，平日喜愛運動、攝影及種花，她曾謂自己是個很有規律的人，習慣每天早上起來便做運動，當中特別喜愛行山。至於飲食方面紅姑以健康清淡為主，多菜少肉，每餐也盡量吃到七分飽，平日也有喝綠茶的習慣。

▲ （微博圖片）

凍齡女神

紅姑擁有性感厚唇，兼迷人身材，被封為「港版夢露」。在女神外表下，亦具演技實力，跟張國榮、周潤發合作的《縱橫四海》也是長青經典。

網民早前曾在討論區選出十大眼鏡娘造型的藝人，紅姑榮登第一位，網民表示「紅姑真係冇得輸」、「雖然老咗但笑起上嚟仲有種少女嘅甜美」、「邊可能有對手」、「你擺紅姑出嚟，已經唔駛討論其他」。

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