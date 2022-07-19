【一國兩制】譚耀宗：「反中亂港」非指不同政見人士　有美西方勢力支撐不能接受

▲ 全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍昨表示，全體香港居民都應警惕反中亂港分子賊心不死，美西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。全國人大常委譚耀宗認為，夏所指的「反中亂港」並不是指一般不同政見的人。

譚耀宗接受電台訪問說，不同意見人士只要遵守「大原則」，符合《 基本法》，中央都會接受，亦是要團結的對象。但如果涉及「反中亂港」背後有美西方勢力的支撐，走出來「搞破壞」，則不能接受。

「反中亂港」四隻字不是指一般不同政見的人，這個形容詞是嚴重很多，當然本地一些反對、民主派因應新的情況、新的形勢應該作調整，我覺得他們是應該考慮的，至於快或慢，各個組織有自己歷史原因、有他們的背景，要一些時間也說不定，這不過只是作為學者、旁觀者提示一下，有些提示就是比較「溫馨」的。

譚耀宗表示，夏寶龍昨日講話貫穿「一國兩制」，清楚總結「一國兩制」過往經驗，以後該如何走，未來可以如何做得更好，避免走彎路、錯路，發展很更快。他強調，「一國兩制」是最高原則，如果主權都被破壞，安全受到挑戰，阻礙到國家未來發展，一定不能接受，「現要求香港保留其獨特優勢，保留獨特資本主義制度，更要強化、發揮，但不要影響內地的社會主義制度，所以兩種制度要互相尊重、共同發展。」

至於《基本法》23條立法，譚耀宗認為，因為人大常委會已經就國家安全已經立了法，但尚有須完善的地方，「問題是何時做完那些未按《基本法》做的內容」。他認為，現在新一屆特區政府剛剛開局，千頭萬緒，有些事情可能更加急迫，故應待特首及特區政府安排。

▲ 行政會議召集人葉劉淑儀。（資料圖片）

另外，行政會議召集人葉劉淑儀接受另一電台訪問指，《基本法》23條立法是憲制責任，須斟酌何時去做，因為已有法律針對暫時最迫切的分裂推翻國家、本土恐怖活動及勾結外國勢力，認為未來推動立法民所有局長須口徑一致協助解說。

她又提及，現時西方國家拉攏盟友針對中國，勾結外國勢力是大忌，目前地緣政治下，中央領導人不得不提高警惕。對於有關說法是否針對民主黨，葉劉淑儀認為，提出不同意見與要求外國制裁，存在差別。

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記者：陳葆琳