【4區污水陽性】東涌映灣園及觀塘滙景花園等　當局派逾29萬快測包

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政府今日（19日）表示，中西區、離島區、觀塘區及元朗區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



中西區 — 皇后大道西與卑路乍街附近一帶住宅

▲ 皇后大道西與卑路乍街附近一帶住宅。(新聞處提供)

離島區 — 裕泰苑及映灣園（賞濤軒、映濤軒、悅濤軒、聽濤軒及海珀名邸）

觀塘區 — 富華閣、曉光閣、曉明閣、曉華大廈、啟田大廈、康盈苑、康田苑、滙景花園、鯉安苑、康柏苑、康瑞苑、康雅苑、康華苑及康逸苑

元朗區 — 丹桂花園、丹桂苑、卓雅花園、玉桂園、雅樂花園、天富苑、栢慧豪園、栢慧豪廷及天愛苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐