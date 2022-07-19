【冰上王子】羽生結弦宣布退出比賽　轉為職業溜冰手

▲ 羽生結弦宣布退出比賽，轉為職業溜冰手。（法新社圖片）

日本花式溜冰名將、兩屆冬奧金牌得主「冰王子」羽生結弦在北京冬季奧運會上，成功挑戰史上最高難度動作「4A」，惟無緣獎牌。羽生結弦今午（19日）在東京召開記者會，宣布退出比賽，轉為職業溜冰手。

27歲的羽生結弦在北京冬奧後一直未有明確交代今後去向，羽生結弦今午在記者會感謝外界，包括傳媒與支持者的擁護，宣布退役，轉為職業溜冰手，並稱日後會追逐自己的花式溜冰，跟自己比拼。

出生於仙台市的羽生結弦在2014年索契冬奧會及2018年平昌冬奧會實現兩連冠，成為首位獲日本國民榮譽獎的冬奧金牌得主。2020年他亦首奪四大洲錦標賽冠軍，成為第一位包攬青年組及成年組冬奧會、世錦賽等主要國際大賽冠軍的日本男子花滑選手。

在今年初北京冬奧會自由滑中，羽生挑戰前無古人的阿克塞爾四周半跳（Quad Axel）時跌倒，僅得第4名未能實現三連冠。雖然失落獎牌，但裁判評定羽生完成「4A」但旋轉不足，不過仍是史上首人在正式比賽完成「4A」。

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記者：李榮忠