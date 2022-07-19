【換身份證】7個年份須於本周六或之前換證　92至95年出生市民7月25日起可換證

▲ 7個年份須於本周六或之前換證，92至95年出生市民7月25日起可換證。（資料圖片）

全港市民換領身份證計劃於2018年12月27日展開並分階段邀請舊款智能身份證持有人，根據換證計劃時間表，在專設的智能身份證換領中心換證。而7個出生年份持舊款智能身份證的市民須在本周六或之前辦理換領新智能身份證手續。

1983至1984或1987至1991年出生並持有舊款智能身份證（即簽發日期為2003年6月23日至2018年11月24日的身份證）的人士須於7月23日或之前親身前往換證中心辦理換領新智能身份證手續。

另外，在1954年或之前出生而又持有舊款智能身份證的人士的換證限期為2022年4月8日至2023年1月14日；1992至1995年出生而又持有舊款智能身份證的人士的換證限期為2022年7月25日至10月6日。

入境處表示，早前獲邀換證的年齡組別的人士如因受疫情影響或其他理由而未能在其所屬換證限期前換證，應盡快前往換證中心辦理換證手續，處方會因應申請人的情況而彈性處理。

若未能在指明限期內換領新的智能身份證， 按照《人事登記條例》第7B(3)條，任何人士如無合理辯解而未能在指明換證限期內換領新身份證，即屬違法。 違例者可被檢控，一經定罪，可被判罰款5,000元。 然而，如果你在指明換證限期內身處香港以外地區，你無須於限期完結前趕回香港換證。你只須在返港的30天內前往任何一間智能身份證換領中心補辦手續。

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責任編輯：李榮忠