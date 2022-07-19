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【變種病毒】新增56宗BA.2.12.1及30宗BA.4或5個案　4名9旬患者離世

社會 16:42 2022/07/19

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政府交代最新疫情。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（18日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增56宗BA.2.12.1，其中33宗無源頭，23宗與早前個案相關。今亦錄30宗BA.4或5個案，其中17宗與早前個案相關，13宗無源頭。另外新增4名患者離世，涉及1男3女，年齡介乎90至99歲。

  • 99歲女病人，已打2針，無長期病，家中發現快測陽性，到東區急症室求醫，當時發燒疲累，無肺花，CT值17.3，入院留醫，7月10日惡化，血含氧量跌，須接受氧氣治療。7月18日離世。
  • 96歲男病人，無打針紀錄，有長期病，膽囊膽管發炎、腎衰竭，瑪麗醫院入院，肺部有花，CT值19，被處方抗病毒藥，當時情況穩定。6月30日轉往馮堯敬醫院，白血球上升，血含氧量跌，7月17日送瑪麗醫院，延至7月18日不治。
  • 92歲女病人，有心房顫動背景，院舍住院，7月4日入那打素醫院，當時發燒氣促、血含氧量跌，當時快測呈陰性，其後核酸測試呈陽性，CT值30，被處方抗生素及特效藥，轉大埔醫院，要氧氣治療，7月18日離世。
  • 90歲女病人，有心房顫動、高血壓，凌晨5時在家暈倒，送那打素醫院，新冠檢測呈陽性，搶救無效證實死亡。

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記者：黃穎津

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疫情 張竹君 衞生防護中心 衞生署

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