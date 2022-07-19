【斷捨離】不捨亡母遺物塞滿「回憶房」　港媽斷捨離僅留繪本連繫三代人

▲ 亡母遺物塞滿房間，港媽決心斷捨離僅留數本繪本，化作美好回憶與分享。

最近我常常跟初接觸「整理收納」的朋友分享，要執拾一個地方，先要的不是要了解有甚麼有用工具和收納方法，而是要學習面對物品的需要性，並在過程中讓物品的主人開展與自己的對話。

整理過往的自己

整理和收納對於改善一個空間是不可或缺的，而「整理」更有著重要的影響力，過程中我們透過對物品的認知和篩選去減少物品的數量，並將留下來的物品進行審視，因此我們需要整理的不只是空間，更是藉著這個機會整理過往的自己，好像是日常的生活和購買習慣，甚至是回憶。而面對著回憶這一塊，我們總會有點棘手，希望把物品留著，不捨得扔棄，久而久之存積的物品就會越來越多，好像是兒時的校服、紀念冊、獎牌、前度的情信、小孩的畫冊等等。

成為整理收納師後，每當再面對自己昔日的回憶，除了那份不捨的情感外，我也漸漸學會了將這些回憶轉化為一種分享，透過「整理」將物品和昔日回憶用新的方式延續它們的的生命。曾經在家中的回憶箱，看著一條褪色的風紀帶，我開始思考它對於今天的我的意義。我發現這條風紀帶除了是載滿兒時的回憶外，到了今天我希望將這份回憶與我的子女分享，於是我將這條風紀帶的故事分享給他們，更拍了一張合照，我便不再將這條風紀帶收進回憶箱了，因為它已轉化了相片，成為了我和子女的回憶存在我的生命裡。

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怕掉了與逝世母親的結連

我也遇過一位客人Chris，她擁有一間回憶房，習慣將所有不捨得的物品直接放進房間。有一次我和她傾談發現，那間房是源自於去逝的母親，並保留了所有遺物，因為她怕掉了與母親的結連。從此房間就只有「有入無出」，她也不能使用那房間了。在整理過程中發現，Chris 與媽媽最大結連的物品是書籍，因為從小受媽媽愛閱讀的習慣，她們會不時分享好書。

到了今天，Chris 也成為了媽媽，回望這間房時，她在數百本的書籍中，只留下數本兒時的繪本，除了是想起媽媽與她閱讀時的情景，她更希望留給只有數個月大的兒子，希望與兒子伴讀，讓繪本成為三代人的結連，同時也彌補母親未有看到孫兒的遺憾。

即使是同一件物品，在人生不同的階段時回望，我們都會有不同的看法，就和我們成長一樣，因此我經常鼓勵大家可以設定一個時間，定期打開自己的回憶箱，除了將它慢慢填滿外，你也可以選擇將某些物品給予它們新的方式在你的生命重新出現。祝福您！

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撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問賴淑雯Suki