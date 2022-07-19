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【習近平講話】入境處處長區嘉宏主持分享會　冀人員了解習近平講話精神

社會 17:16 2022/07/19

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入境處舉辦「國家主席重要講話精神」分享會，由處長區嘉宏講解國家主席重要講話的精神。(入境處提供)

國家主席習近平早前於慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上發表重要講話。入境事務處今日(19日)在入境事務大樓舉辦「國家主席重要講話精神」分享會，讓人員深入了解習近平講話的精神。

分享會由入境處處長區嘉宏主持，約40名管理層人員出席，包括各個駐內地辦事處的入境事務組人員以視像方式參與。區嘉宏強調，入境處作為其中一支紀律部隊，定必堅定擁護《基本法》及「一國兩制」，支持特區政府依法施政，落實習近平提出的「四個必須」和「四點希望」。而入境處人員必須愛國愛港、堅定不移，全力配合中央及特區政府，維護國家主權、安全、發展利益；同時亦要與時並進，善用科技，以敢於創新的精神，為市民提供優質服務。

入境處指，將繼續透過不同形式進行內部培訓，包括將習近平講話內容及重點加進入職及在職培訓課程。此外，處方會加大力度發展入境處青少年領袖團，積極拓展服務及招募隊員，讓更多青年人獲得關懷及培訓，培養他們成為建設美好香港的新力軍。

  • (入境處提供)
  • (入境處提供)

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責任編輯：蘇文軒

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