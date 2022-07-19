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【美食速報】灣仔碼頭「灌湯小籠包」及「手工珍珠雞」登場　各大超市期間限定試食價$13

休閒消費 17:09 2022/07/19

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灣仔碼頭推出「灌湯小籠包」及「手工珍珠雞」。（圖片由品牌提供）

灣仔碼頭今個7月為了滿足香港人喜歡的「一盅兩件」，飲茶食點心的喜好，即日起推出「點心系列」，包括「灌湯小籠包」及「手工珍珠雞」兩款傳統點心。只需簡單加熱，就可以安在家中享用點心！

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「灌湯小籠包」：豬肉配搭秘製多汁肉餡配方，湯汁濃郁鮮甜，粒粒飽滿，皮薄不易穿，包裹住湯汁，一口一粒啖啖「肉」。

「手工珍珠雞」：「珍珠雞」為傳統經典點心之一，新品採用荷葉由人手手工包製，陣陣荷葉香氣，糯米口感煙韌，內餡包裹著咸蛋黃、臘腸、蝦米、冬菇、雞肉等食材。

灣仔碼頭全新點心系列由即日起於各大指定超級市場有售，包括百佳超級市場、Taste、Fusion、惠康超級市場、Market Place by Jasons、華潤萬家、U購select、佳寶、AEON永旺、Apita、UNY、YATA一田、HKTVmall、HOME+及Pandamart，並於7月15日至28日期間可憑試食價港幣$13品嚐新品！

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責任編緝：蕭雅文

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