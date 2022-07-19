【DSE2022】考評局接170宗成績評估申請　12科次獲評5級

▲ 竹篙灣隔離試場。（考評局提供）

中學文憑試（DSE）明日（20日）放榜。因應新冠疫情，考試及評核局今年於竹篙灣社區隔離設施設考場，供確診或檢疫考生應考；至於未能應考的考生，可選擇申請評估成績。考評局今（19日）表示，今年有170宗成績評估申請，比去年增27%，當中有4宗不獲批。

考評局學校考試及評核主管許婉清表示，今年收到170宗成績評估申請，比去年的134宗增27%；當中166宗獲批，4宗因未能提供有效醫生證明或校內成績而不獲批。所有申請中，121宗是申請「科目評審成績」，即該考生沒有應考該科目中任何一份卷別，涉及306科次；42宗是按已應考卷別評估科目分數；3宗涉分數調整。

許婉清說，獲成績評估的核心科目中，有12科次被評為5級，與去年比率相若、47科次獲評4級、74科次獲評3級、2級則涉81科次、40科次獲評1級。另外，今年共有44名考生於竹篙灣應考15個科目，其中有5名確診考生最終未有應考部分科目而申請成績評估，涉10個科次。

考評局今年接獲3,703人申請特別考試安排，當中有3,218名有特殊教育需要的考生在筆試期間獲提供特別考試安排，人數較去年增加超過7%， 局方為此設立超過770個特別試場。考評局秘書長魏向東形容SEN學生整體成績有進步，當中有18名考生分別在2至5個科目取得5**。

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記者：黃悅晴