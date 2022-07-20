【律政司】林定國：將制訂短期計劃取代KPI　23條立法未有時間表

▲ 律政司司長林定國。（資料圖片）

律政司司長林定國表示，關鍵績效指標（KPI）未能完全套用在律政司工作，會制訂短期計劃，明確提出工作時間表，來取代KPI。至於《基本法》23條立法，林定國稱，當局正積極研究，未有具體時間表。

林定國今出席電台節目時稱，律政司工作成果難以量化，KPI不完全適用於律政司。

出席同一節目的律政司副司長張國鈞認為，不能單憑檢控數字多少，來判斷律政司人員是否「做到嘢」，強調上任後已積極與各部門主管商討，盡可能沿用現有機制，並確保人盡其才。

▲ 律政司副司長張國鈞。（資料圖片）

有關23條立法方面，林定國表示，政府有責任為23條自行立法，但並非急切到要馬上進行，強調須深思熟慮、謹慎及充分做好法律研究，確保立法能有效應對涉及國家安全的問題，亦可平衡保障人權自由等，不希望立法後再修改。

他又指，23條需要涵蓋7類涉及國家安全的罪行，有5類未完善法律處理，其餘2類與國安法有部份重疊，認為目前難用三言兩語，說明23條立法會一併處理這2類罪行。

港區國安法第42條列明，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，不得准予保釋。被問到23條立法會否有類似安排時，林定國稱，無論現行及將來刑事罪行，如法庭認為觸及國家安全，按法理邏輯，必須適用國安法42條保釋安排。

另外，林定國稱，希望邀請有公信力人士，例如退休法官、商界人士等，以不同方式及不同渠道，對外宣傳香港的法治制度。

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責任編輯：林曉君