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【搵工一站式】CTgoodjobs提供免費CV相拍攝服務　派求職天書＋送5款小禮物

休閒消費 17:34 2022/07/19

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

受疫情影響，本港失業率升至4.7%，為了支援應屆畢業生及各行各業打工仔求職，CTgoodjobs在《香港貿發局教育及職業博覽 2022》擺放攤位，提供免費專業 CV 相拍攝活動，以及大派求職天書《Career Guide》 及5款小禮物，為職場上班族打打氣。

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凡即場登記成為 CTgoodjobs 會員及完成相關程序，即可免費獲得以下福利：

1) 專業CV相拍攝活動

「見工相」很重要，可以令 HR 留下深刻印象，大大提升獲聘成功率。CTgoodjobs邀請了攝影師操刀拍攝，屆時求職者可即場取得CV相電子副本，影相前可參考CV相拍攝貼士

2) 求職天書《Career Guide》

《Career Guide》是社會新鮮人必備的求職手冊，齊集搵工貼士、面試技巧、CV範例和薪酬指標等，並有多間知名企業分享請人故事，助求職者進一步了解僱主要求。

3) 小禮物及快餐店現金劵

博覽期間除了會派發CTgoodjobs自家製的三合一充電線及消毒噴霧外，更有連鎖快餐店McDonald’s的$10現金劵、健康食療商店Tea.Village茶.鄉花茶包、 本地插畫家戴恭濟的扮工小禮品。

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預先登記成為 CTgoodjobs 會員請按此

《香港貿發局教育及職業博覽 2022》

展覽地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心（港灣道入口）

展覽日期：2022年7月21-23日（上午10時至下午7時）、2022年7月24日（上午10時至下午6時）

攤位號碼：5G-D26, CTgoodjobs

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責任編緝：蕭雅文

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