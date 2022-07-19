【DSE放榜】蔡若蓮到訪學友社打氣　勉勵考生「條條大路通羅馬」

▲ (新聞處提供)

教育局局長蔡若蓮博士今日（19日）在香港中學文憑考試放榜前夕到訪學友社學生輔導中心，並勉勵全港考生，面對多元及多階進出的升學途徑，只要規劃自己的發展藍圖，並且堅定前行，定能「條條大路通羅馬」。

蔡若蓮博士在學友社主席兼立法會議員李浩然博士陪同下，參觀學生輔導中心，並聽取有關中心的設施和服務的介紹，包括升學就業資料中心、輔導熱線，以及各類應試和升學刊物等資訊服務。她感謝學友社提供輔導服務，今年開設38條電話輔導熱線，增設網上面談和即時聊天平台。

她指，同學在放榜前後難免緊張，但前面有眾多升學機會及發展空間，希望大家放鬆心情；有需要時可與師長或志願團體談一談，既可紓緩壓力，亦可冷靜規劃。



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責任編輯：余思嵐





