【最強母親】子女患自閉症遇上婚姻破碎 媽媽進修成導師走出黑暗助人自助

▲ Hilda進修成訓練導師，助人自助走出黑暗。

家家都有本難念的經，子女永遠是媽媽的人生。Hilda育有一對子女，兩個都有特殊教育需要(Special Education Need，縮寫SEN)，她的人生亦因而逆轉，由不幸故事改寫成為勵志的故事，全因對子女不離不棄的愛。

Hilda的兒子一個月時出現腦積水，需要每月要到醫院照磁力共振，當時兒子只會食和睡覺，除了少說話之外，其他方面都無異常，正因為兒子「好好湊」，又希望他有兄弟姊妹作伴，於是Hilda決定生育多一名孩子。

一門雙「杰」SEN子女

Hilda成功追多一名女兒，湊成一個「好」字。然而，Hilda卻說:「是一門雙『杰』，是杰撻撻的杰。」因為一對子女都是SEN兒童，Hilda的婚姻亦因而面臨考驗。

兒子就讀幼兒園時，老師告知Hilda兒子情況有異，Hilda帶兒子進行評估後，發現他患有自閉症和智障，Hilda頓時晴天霹靂，淚水奪眶而出，心想: 「為何是我的兒子?」

不想接受現實，但奈何還是要接受。Hilda不時要帶同兒子到政府的精神科診所覆診，猶記得有一次抱著5歲的兒子等候見醫生期間，身旁坐著一位穿著多個膠袋的候診人士，當時她心裡很抗拒兒子要到精神科接受診治。

然而，這未算是最壞的情況。Hilda的女兒亦於2歲發現患有自閉症和先天讀寫障礙，並且是資優不合作，情緒會容易失控，但她非常聰明、很有主見，不會好像哥哥兒時般「好好湊」。

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夫婦家人質疑基因出問題

一對子女都是SEN孩子，家人開始質疑是誰的基因出現問題，結果她和丈夫終於離婚收場。獨力照顧一對SEN子女，Hilda如何走出谷底？幸得過來人勸勉:「千萬要撐住，否則小朋友就會好慘!」為了兩名子女，Hilda振作起來，控制自己的情緒，開始進修相關知識，現為香港童協讀寫訓練導師，走出助人自助的路。

Hilda不斷進修，期望能夠支援SEN學童，並且為他們的家長作出心靈治療。2014年，Hilda在大埔的一個商場開設教育中心，以大眾化價格為SEN學生輔導功課、教導待人接物，以及正確的行為和價值觀，營業初期只有朋友介紹而來的兩位學生。

SEN家長最擔心子女無人照料

「有不少家長會擔心自已離世後，SEN的兒女如何獨立生活、能否照顧自已，所以我希望幫助他們。」正因如此，越來越多SEN的家長到教育中心去找Hilda，而且當年參與教育中心的學生現已長大，部分會留在中心擔任助教工作，協助低年級的學生。

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難忘間接救了三條生命

最難忘是，教育中心經營的第二年，有一天有一位孕婦走進教育中心，精神恍惚地問Hilda「6歲女兒仍未會說話，怎麼辦?」 Hilda與她的女兒見面後，發現小朋友不但不說話，而且有攻擊別人的行為。其後，在支援這位孕婦期間，Hilda得悉如果當日她未能找到人協助的話，便會帶著6歲的女兒一起自尋短見。Hilda猶有餘悸地驚歎幸而當日她們找到協助，否則便會失去3條生命。

透過助人自助走出了陰霾

Hilda的陰霾已成過去，透過助人自助的過程，她的兒子現年16歲，社交生活與一般人無異，小學階段會交朋結友，中小學都毋須要就讀特殊學校，更因Hilda的耳濡目染，他打算將來讀心理學，希望能夠幫助有需要的人。

至於女兒現時13歲，很喜愛小動物，志向是成為獸醫護士，為何不是獸醫? 因為她患有先天讀寫障礙，學習會較為吃力。經過Hilda的循循善誘和鼓勵，女兒明白到學業成績只是人生的其中一部份，更值得注重的是品格，並且培養出自信來。

SEN孩子並非無得救

Hilda相信走出陰霾是因為當日並無放棄一對子女，她希望大眾明白:「SEN孩子並非無得救，不等於絶路。」並且批評社會普遍對SEN人士缺乏同理心，認為SEN學童因為有障礙，所以他們的父母應該是艱辛的。

她又批評政府為讀寫障礙的兒童提供的學業安排成效低，例如考試時不與一般同學一起、考試時間延長、並且減少他們的功課量。

教導和訓練SEN學童必須要度身訂造，見招拆招，但最重要的是與他們傾談，不要吝嗇地給予欣賞和稱讚，令他們相信你會提供幫助。

具體事例是，SEN學童有時會不停抓自已的四肢，或者不斷地搖晃身體，這並非是因為皮膚痕癢或身體不適，而是他們心裡有不安的感覺，Hilda會利用一些工具去協助他們，例如他們使用「感覺統合刷」去擦手腳、坐「感覺統合墊」，這都能有助緩和不安感覺。

要與同路人一起圍爐

作為SEN學童的家長是要付出不少心力，因此Hilda建議家長千萬不要單打獨鬥地照料SEN學童，必須要有家人、同路人的同行，在情感上得到支援，例如加入社交平台上的相關群組，與同路人交流、圍爐是很重要的。因為家長的心理質素很重要，一旦出現負面情緒，SEN子女是會感受得到的。

她總括自己的經歷，一雙子女雖是SEN，但她希望他們有快樂的童年，作為母親只需要以同行者角色陪伴他們，讓他們走自已想走的路，因為年青人不喜歡家長為其作太多規劃，他們有的是青春，喜歡冒險，期間只需要微調和灌輸正確的價值觀給子女便已足夠。

坊間有不少SEN的課堂，但Hilda強調家長除了帶SEN學童參加特殊訓練之外，亦必須要進行家居訓練，不能單靠每星期幾小時的訓練便能成功，必須要在家也繼續實踐訓練。

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記者︰殷鳳萍