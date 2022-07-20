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【超市大搜查】不含影響兒童專注力人造色素　盤點82款安全樽裝飲品名單

10:19 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

不含影響兒童專注力人造色素，盤點82款安全樽裝飲品名單。

夏日炎炎，很多小朋友都喜歡喝樽裝飲品消暑，不過家長們要留意飲品是否含人造色素。英國有研究指出，兒童進食過多人造色素或導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。TOPick檢視了市面83款樽裝飲品，發現僅1款含人造色素，其餘都不含邪惡色素。

食安中心資料顯示，英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

名稱 國際編碼系統編號
誘惑紅AC 129
淡紅 122
麗春紅4R 124
喹啉黃 104
日落黃FCF 110
檸檬黃 102

TOPick市面了常見的樽裝飲品，根據配料表所示，發現有82款飲品不含以上6種人造色素。點擊下圖看完整名單：

果汁：

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    +6

汽水：

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即飲茶類（含糖）：

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無糖茶：

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涼茶飲品：

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奶茶及乳酸飲品：

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根據配料表所示，以上82款樽裝飲品都不含有機會影響兒童專注力的6大邪惡色素。另外，有部分飲品標明含有其他食用色素，例如150d（焦糖色素）、160a（胡蘿蔔素類）等等。

部分食用色素編號參考︰

國際編碼系統編號* 色素名稱
100 薑黃素類 Curcumins
100(i) 薑黃素 Curcumin
100(ii) 薑黃 Turmeric
120 胭脂蟲紅 Carmines
123 藍光酸性紅 Amaranth
127 赤蘚紅 Erythrosine
131 專利藍V Patent Blue V
132 靛藍 Indigotine
133 亮藍FCF Brillant Blue FCF
141 葉綠素銅 Chlorophylls, Copper
142 綠色S Green S
150a 醬色I Caramel I
150c 醬色III Caramel III
150d 醬色IV Caramel IV
153 植物碳 Vegetable Carbon
160a 胡蘿蔔素類 Carotenes
160c 辣椒油樹脂 Paprika Oleoresin
162 甜菜紅 Beet Red
163 花色素苷類 Anthocyanins
163(ii) 葡萄皮提取物 Grape Skin Extract
163(v) 卷心菜紅色素 Red Cabbage Colour
164 梔子黃 Gardenia Yellow
171 二氧化鈦 Titanium Dioxide

最新影片：

台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國在2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素，而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

港大食物及營養科學助理教授雷震宇認為，由於飲品只使用少量人工色素，市民毋須擔心，但若家中小朋友確診有ADHD（專注力不足/過度活躍症），家長可避免讓小孩食用含上述色素的食品。他又表示，自然色素是較好的取替物，但一般而言食品愈少添加物愈健康。

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責任編輯：沈佩珊

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