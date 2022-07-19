【DSE放榜】蜘蛛媽媽鄭麗莎會考僅3分轉發展興趣　曾是反叛街童勉勵考生要堅持目標

▲ 蜘蛛媽媽鄭麗莎疫下開攀石場，反叛青春期因攀石悟出正路。

有「蜘蛛女」之稱的兩屆長洲包山后鄭麗莎（Lisa），無論在愛情、家庭或體壇路上也得意，最近更進軍商界創業，與拍檔一口氣連開兩個室內攀石場，並揚言長開長有。

然而，風光背後隱藏着不少辛酸，由屋邨長大的反叛街童，搖身一變成為體壇之星，再到今天的模範人妻及4孩之母，身份雖不同，但初衷卻從未改變：「要一直堅持目標。」

▲ 「蜘蛛媽媽」兩屆包山后鄭麗莎，最近孖住老公及包山王好友開設兩個室內攀石場。（黃建輝攝）

如要為她這十多年來的體壇成績作個回顧，絕對能以「非常精采」去形容。她連續八屆奪得香港速度攀登女子第一名、連續六屆奪得香港健體小姐冠軍、連續兩屆成為長洲搶包山女子組冠軍，更分別於2006年及2008年取得運動攀登世界盃速度賽金牌與東亞健身錦標賽冠軍，2010年更登上世界健體小姐冠軍寶座。

Lisa不諱言自己由細到大都紮紮跳，喜歡跑步、健身、打拳及攀石等，最近更將興趣變成事業，孖住老公及全國攀石冠軍兼包山王好友何善揮，合資於石門及太古開設兩間JUST CLIMB室內攀石場分店，讓大眾能有更多機會體驗攀石運動。

疫情創業有得有失

其實攀石場早於一年前已開業，但近月疫情稍見緩和才積極宣傳。疫情令到各行業生意停擺，但同時租金也相對較便宜，我信有危便有機。在防疫措施仍實施下開業雖有很多掣肘，但畢竟攀石已成奧運運動，我覺得將來會有很大發展空間。

JUST CLIMB攀石場合共6間分店，由何善揮於11年前創立，一直深受大人細路歡迎。這次開設的石門及太古分店，分別佔地4,000及3,000呎，除特聘日本抱石大師時長武史設計特色富挑戰性的綫路外，更首創24小時全天侯候開放，讓一眾發燒友可隨時享受攀石樂趣。

▲ 採訪當日 Lisa 4 個寶貝亦有到場支持父母，他們亦愛上攀石。

不過這次開攀石場，並非Lisa首次創業：

「我23歲時開過拳館，但只屬投資性質，沒干涉太多行政上，後來亦結業。4年前就開健身室，但那次比較辛苦，分身不暇，最後因疫情及想兼顧家庭關係，於是選擇了離開，租約期滿後便將股份轉讓拍檔。而這次創業出於拍檔很可靠，加上老公有份投資，所以要撑到底。」

叛逆童年悟出正路

Lisa於2013年下嫁從事金融的汪君傑，翌年誕下大仔晉頤，兩年後再誕下3胞胎「BBB」（Lisa對3胞胎的專稱），包括二仔晉孝、三女尤霏、四女尤嘉，一家6口關係非常融洽，經常會看到她在社交平台分享與家人的溫馨畫面。

「我是個家庭觀念極重的人，自細在深水埗李鄭屋邨長大，父母靠勞力養大我三兄妹。我跟哥哥的關係也很親密，至今每星期都會約定一天回家吃飯，多年來也不變。」她說。

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作為么女，萬千寵愛在一身，Lisa理應會是個乖乖女、好學生，但她卻笑言自己是個不折不扣的反叛街童。

我非讀書材料，當年成績不好，入到間Band 4尾的學校，認識到班壞朋友。父母雖愛錫我，但常忙於工作，甚少溝通。我開始愛埋堆及跟風，走堂、在街上流連、跟朋友在公園食煙、全身穿了20多個環等。父母規定7時準時開飯，我就「扮乖女」出現，再趁半夜偷走去Disco，天光前趕回家裝作若無其事。

惡補學業積極進修

經歷一段荒唐歲月，在機緣巧合接觸到攀石，始發現在運動場上拿到獎時方能找到自己的存在感，這才叫做「型」，激發她愈來愈喜歡這運動。

16歲時她正式加入港隊，反叛生活180度扭轉重回正軌。無奈的是，Lisa體壇得意，偏偏學業卻失意，中學會考僅得3分，中英數全不及格。

那2分來自美術、1分地理，恰巧出了條關於花崗岩的問題，因跟攀石有關我才識答。當時仍未察覺讀書的重要，直至出來社會找工作，發現根本沒有工作適合自己，想做救護員又要5科合格，做推銷員又欠口才，連做洗頭也因沒經驗不請。出席大場合又不懂其他外語，不能與隊友或對手傾偈，就開始明白讀書的重要。

於是，她決定進修，按興趣入手，報讀毅進的康體營養文憑，後來再入讀IVE的運動管理及訓練學高級文憑課程。

「記得當時老師苦口婆心叫我要努力讀書，因我是憑剛合格的成績及港隊之名，才靠摱車邊以後補位入讀，得來不易。」她說。

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勉勵學生由興趣出發

隨後她再修讀一個遙距的工商管理學士課程，甚至報讀演藝學院的戲劇教育碩士課程，參與舞台劇演出。10年多她更不斷考取如救生員、健身、肚皮舞、泰拳及攀石教練等多個牌照，儲下一堆「沙紙」，同時積極參與比賽，戰績彪炳，並因搶包山成為廣為人知的「蜘蛛女」。

「運動場上我會希望拿到冠亞季軍，甚至成為女子組No.1，但讀書上我知自己並不擅長，但落得場就要遵守遊戲規則，關關難過也要關關過，否則是浪費時間金錢。」

她更憑藉過來人的身份，勉勵一班即將放榜的DSE考生︰「我覺得行行出狀元，例如打機都有電競，是運動一種，也能代表出賽及賺錢。應從興趣出發，才不至於太辛苦。」

Lisa亦認為，年輕人最重要是堅持自己目標。

有目標堅持住，就算做到未夠10分滿分，去到7、8分都會有所得着。更不要輕言放棄，不要困自己在家，要打開心窗，去學習、聆聽人家意見。只要肯踏出一步，機會及好事自然會慢慢來臨，着你去好好享受。

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以身作則 仔女排第一

有些人會認為荒唐往事不堪回首，選擇收收埋埋，但膽粗粗與Lisa談及過去時，她絲毫不迴避，大方分享。

有這經歷更感恩，有以前這個我，才造就到我真正的性格。而且曾經壞過，方知道哪些才是正確的路。如我的孩子將來在成長上遇到任何問題，我也懂得處理。

現時Lisa萬事也以家庭及仔女為先，縱然攀石場剛開業，但她笑言自己仍是個全職家庭主婦。

「以前事業較困身，現在我選擇跳出來，將他們放第一位。小朋友最寶貴是童年，自小培養他們顧家的觀念，一家人建立一種深厚的感情，基礎夠實淨，將來他們長大後也會懂得主動關心父母。」她說。

疫情加深感情

這兩年疫情縱使難捱，卻令蜘蛛女一家感情更好。「BBB剛轉讀國際學校，上Zoom堂時發現跟其他小朋友程度相差很遠，他們坐不定又不懂寫字，最後惟有以人盯人戰術陪他們一起上堂，幸好也追得上進度。」

她笑言也不介意做怪獸家長：

「小朋友是一張白紙，視乎家長給予他們甚麼，如報讀很多課外活動，但是與父母一起參與、有商有量、會分享當中困難，他們又開心的話，何樂而不為？」

記者：黃依情